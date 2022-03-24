В Пентагоне подтвердили, что ВСУ отбросили оккупантов на 25−35 километров на восток от Киева — CNN
Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Источник в Пентагоне сообщил, что украинская армия смогла подвинуть линию фронта к востоку от Киева на 25−35 километров.
Об этом сообщает CNN.
В Пентагоне отметили, что в данный момент войска оккупантов находятся примерно в 55 километрах от центра столицы.
В то же время, к северо-западу от Киева россияне «окапываются и устанавливают оборонительные позиции», не приближаясь ближе к городу.
Источник в Пентагоне США также сообщил, что войска оккупантов активизировались в Донецкой и Луганской областях.
«Мы начинаем наблюдать, как они вроде бы окапываются вокруг Киева, но на самом деле пытаясь чаще идти в атаку. Также они увеличили активность в восточной части», — заявили в Пентагоне.
23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Киевской области сейчас находятся около 12 тысяч российских оккупантов.
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