«Еб**те нашего таракана»: белорусские военные допускают массовый отказ от вторжения в Украину — аудио

23 марта, 16:24
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Белорусские военные допускают, что, оказавшись в Украине, сложат свое оружие (Фото:Минобороны Беларуси)

Белорусские военные допускают, что, оказавшись в Украине, сложат свое оружие (Фото:Минобороны Беларуси)

Белорусские военнослужащие выступают против вторжения в Украину для поддержки российских оккупантов, несущих там огромные потери.

Об этом свидетельствуют обнародованные записи телефонных разговоров, в которых они признаются, что не хотят воевать.

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Украинцы предупреждают белорусов, что если их диктатор Александр Лукашенко решит все же отправить войска на помощь кремлевскому режиму, их ждет такой же печальный конец, как и тысяч российских захватчиков.

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«Бл**ь, да мы все в а*уе! Думаем отказаться всей ротой как только перейдем (границу с Украиной — ред.). Но куда идти? Как? Лучше таракана нашего еб**те!», — призвал один из военных.

При этом у других его сослуживцев отношение к войне с украинцами, среди которых у них есть много родственников, такое же.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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