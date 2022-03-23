«Еб**те нашего таракана»: белорусские военные допускают массовый отказ от вторжения в Украину — аудио 23 марта, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Белорусские военные допускают, что, оказавшись в Украине, сложат свое оружие (Фото:Минобороны Беларуси)

Белорусские военнослужащие выступают против вторжения в Украину для поддержки российских оккупантов, несущих там огромные потери.

Об этом свидетельствуют обнародованные записи телефонных разговоров, в которых они признаются, что не хотят воевать.

Украинцы предупреждают белорусов, что если их диктатор Александр Лукашенко решит все же отправить войска на помощь кремлевскому режиму, их ждет такой же печальный конец, как и тысяч российских захватчиков.

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«Бл**ь, да мы все в а*уе! Думаем отказаться всей ротой как только перейдем (границу с Украиной — ред.). Но куда идти? Как? Лучше таракана нашего еб**те!», — призвал один из военных.

При этом у других его сослуживцев отношение к войне с украинцами, среди которых у них есть много родственников, такое же.

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