Совбез ООН отверг проект резолюции России о гуманитарной ситуации в Украине 24 марта, 01:21 Цей матеріал також доступний українською РФ пытается решить кризис, который сама же и создала — посол США в ООН (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, внесенный РФ, с призывом о временном прекращении огня в Украине во время полномасштабного вторжения России.



От принятия резолюции воздержались 13 членов Совбеза: Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ.

Поддержали резолюцию, которая призвала к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, только Россия и Китай.

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В российском проекте предусматривалось, что все государства-члены Совбеза ООН должны профинансировать гуманитарную помощь в Украине и региональный план действий в отношении беженцев.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила РФ в том, что та имеет наглость выдвинуть резолюцию с просьбой к международному сообществу решить кризис, который сама же и создала, и теперь не упоминает в нем свою роль, как его единственную причину.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН Россию раскритиковали за распространение ложной информации о якобы существовании программы по разработке биологического оружия в Украине.



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