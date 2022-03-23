Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель
ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Вооруженные силы Украины взяли в кольцо населенные пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.
Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.
В то же время российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмировскую общины.
Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе.
Отмечается, что многие села захвачены, что приближает гуманитарную катастрофу. Трудная ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием в Клавдиево-Тарасове, Севериновке, Березовке и Николаевке.
Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской общины захвачены оккупантами. Эти села находятся без связи. Российские захватчики врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, мародерят, отстреливают собак, а скот режут на мясо.
В Немишаевской общине нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться. Враг на этой территории окапывается.
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