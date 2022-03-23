Не существует механизма. США и союзники рассматривают возможность исключения РФ из G20

23 марта, 07:05
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Владимир Путин (Фото:Кремлин via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Кремлин via REUTERS)

США и союзники оценивают, может ли Россия оставаться в группе стран крупнейших экономик мира (G20). В то же время, процедуры лишения РФ членства в G20 нет, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Штаты планируют проконсультироваться со своими союзниками, прежде чем делать какие-либо заявления.

Сейчас в G20 председательствует Индонезия, и, как сообщается, «Индонезии очень четко дали понять, что присутствие России на будущих встречах будет очень проблематичным для европейских стран». Отмечается, что некоторые страны, вероятно, пропустят нынешние встречи G20.

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Вероятно, что любая попытка полностью исключить Россию будет ветирована другими членами G20, в частности, Китаем, Индией, Саудовской Аравии.

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Представитель одной из стран-членов G20 в Азии сказал, что процедуры лишения России членства в G20 просто нет, и таким образом Россию невозможно исключить из G20, если Москва сама не примет такого решения.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   G20 Война России против Украины

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