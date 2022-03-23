Оккупанты активизировали свою авиацию и нанесение ракетных ударов — Генштаб

23 марта, 08:02
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Украинские военные сбили шесть самолетов, пять беспилотников и один вертолет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинские военные сбили шесть самолетов, пять беспилотников и один вертолет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки российские оккупанты активизировали свою авиацию, а также наносили много ракетных ударов.

Об этом сообщает Генштаб.

Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

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За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (шесть самолетов, пять беспилотников и один вертолет, пять крылатых ракет).

Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и производили поражение вражеских крылатых ракет.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиация Ракетные удары Война России против Украины

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