Оккупанты активизировали свою авиацию и нанесение ракетных ударов — Генштаб 23 марта, 08:02 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные сбили шесть самолетов, пять беспилотников и один вертолет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки российские оккупанты активизировали свою авиацию, а также наносили много ракетных ударов.



Об этом сообщает Генштаб.

Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

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За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (шесть самолетов, пять беспилотников и один вертолет, пять крылатых ракет).

Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и производили поражение вражеских крылатых ракет.



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