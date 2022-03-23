«Братья-славяне». В Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки 23 марта, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Листовки оккупантов в Черниговской области (Фото:Оперативное командование Север / Facebook)

В Черниговской области российские оккупанты распространяют пропагандистские листовки, где уверяют, что Россия якобы не воюет с мирным населением, а «гарантирует им безопасность и свободу слова».

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

Так называемые открытки «к братьям славянам» распространяют в приграничных населенных пунктах. Оккупационные силы России заявляют, что «не допустят бесчинства мародеров, грабителей и националистов».

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Оккупанты призывают людей содействовать им, сообщать о «диверсионных группах» и «отрицательно настроенных националистических элементах».

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Украинцы не поддаются на такие призывы и пропаганду, сообщили в командовании.

«Наши украинские люди не поддаются таким призывам, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего. Поэтому, „братья-славяне“, ваш маршрут вашего движения уже проложен русским военным кораблем», — отмечают в командовании.

Как стало известно НВ, листовки — не единственная провокация от российских оккупантов. Так, враг заставляет всех жителей ходить с белыми ленточками и вешать ленты на жилые дома.

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