Геращенко рассказал, как внедорожник криминального авторитета спас украинских спецназовцев в Ирпене
Благодаря бронированному Mercedes-Benz бойцы КОРДа выжили в бою за Ирпень (Фото:Pravda Gerashchenko/t.me)
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал об украинских спецназовцах, которым удалось выжить под обстрелом ВС РФ благодаря автомобилю, конфискованному у криминального авторитета.
По его словам, бронированный Mercedes-Benz G-класса (Гелендваген) находился под арестом и был передан в распоряжение Нацполиции в соответствии с Законом о военном положении.
«Стоит такая машина $500 тысяч минимум. А то и больше… Вчера при штурме Ирпеня сохранила жизни четырем бойцам спецназа полиции КОРД. Если бы они были на обычной машине, а не на броневике криминального авторитета, то все четверо гарантированно бы погибли», — отметил Геращенко.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.