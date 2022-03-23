Геращенко рассказал, как внедорожник криминального авторитета спас украинских спецназовцев в Ирпене 23 марта, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Благодаря бронированному Mercedes-Benz бойцы КОРДа выжили в бою за Ирпень (Фото:Pravda Gerashchenko/t.me)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал об украинских спецназовцах, которым удалось выжить под обстрелом ВС РФ благодаря автомобилю, конфискованному у криминального авторитета.

По его словам, бронированный Mercedes-Benz G-класса (Гелендваген) находился под арестом и был передан в распоряжение Нацполиции в соответствии с Законом о военном положении.

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«Стоит такая машина $500 тысяч минимум. А то и больше… Вчера при штурме Ирпеня сохранила жизни четырем бойцам спецназа полиции КОРД. Если бы они были на обычной машине, а не на броневике криминального авторитета, то все четверо гарантированно бы погибли», — отметил Геращенко.

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