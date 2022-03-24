«Нет признаков». В Пентагоне не считают, что Беларусь готова присоединиться к войне против Украины — журналист 24 марта, 00:08 Цей матеріал також доступний українською Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Пентагон не видит признаков того, что белорусская армия готовится вторгнуться в Украину. Об этом заявил неназванный чиновник Минобороны США, передает корреспондент Голоса Америки Карла Баб в своем Twitter.

«Высокопоставленный представитель министерства обороны США говорит, что нет признаков того, что белорусские военные готовятся присоединиться к войне в Украине», — пишет она.

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Ранее в НАТО заявляли, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины, сообщил 22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники.

С территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине еще с первого дня войны.

Ранее СМИ показали, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.

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