«Нет признаков». В Пентагоне не считают, что Беларусь готова присоединиться к войне против Украины — журналист

24 марта, 00:08
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Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Пентагон не видит признаков того, что белорусская армия готовится вторгнуться в Украину. Об этом заявил неназванный чиновник Минобороны США, передает корреспондент Голоса Америки Карла Баб в своем Twitter.

«Высокопоставленный представитель министерства обороны США говорит, что нет признаков того, что белорусские военные готовятся присоединиться к войне в Украине», — пишет она.

Видео дня
https://twitter.com/CarlaBabbVOA/status/1506728478359572494
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Ранее в НАТО заявляли, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины, сообщил 22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники.

С территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине еще с первого дня войны.

Ранее СМИ показали, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Пентагон Война в Украине

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