Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича из-за его участия в переговорах с Россией — WSJ 23 марта, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Olivia Harris)

В начале марта Минфин США разработал пакет санкций против российского олигарха Романа Абрамовича из-за нападения России на Украину, однако президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена не вводить эти ограничения.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США, ЕС и Великобритания планировали ввести санкции против олигарха одновременно, однако Совет национальной безопасности США после просьбы Зеленского дал указание Министерству финансов этого не делать.

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В Минфине США отказались от комментариев.

«Мы не собираемся зачитывать частные разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским», — заявила Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности.

Представитель олигарха в комментарии WSJ отказался комментировать участие Абрамовича в переговорном процессе.

«Как сообщалось ранее, на основании запросов, в том числе от еврейских организаций в Украине, он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира», — заявил представитель Абрамовича.

Великобритания и ЕС ввели санкции против Абрамовича за его связи с Путиным, и заморозили активы олигарха в своих юрисдикциях.

Несколько британских и европейских чиновников сказали изданию, что ничего не знают о каких-либо просьбах Зеленского не вводить санкции против Абрамовича.

Некоторые украинские чиновники и чиновников из других стран Запада отметили, что скептически оценивают то, насколько глубоко Абрамович вовлечен в переговоры.

Абрамович — бывший нефтяной магнат, владелец лондонского футбольного клуба Челси, нескольких яхт и роскошных домов в США и Великобритании.

Ему также принадлежит миноритарный пакет акций металлургической и горнодобывающей компании Evraz PLC, которая управляет сталелитейными заводами в Орегоне и Колорадо.

Американские чиновники, с которыми разговаривали журналисты Wall Street Journal, подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что Абрамович особенно помогает в переговорах. Данные разведки фактически говорят об обратном, пишет издание.

Абрамович сказал соратникам, что пытался действовать в качестве посредника, рассказали источники газеты.

Согласно данным порталов, отслеживающих передвижения самолетов, в последние недели его частные самолеты летали между Россией, Турцией и Израилем. По словам источника, знакомого с ситуацией, олигарха видели в столице Беларуси в конце февраля во время раунда переговоров.

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