«Ценная поддержка». Китай против исключения России из G20 23 марта, 19:58 Цей матеріал також доступний українською Саммит G20 в Риме (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Китай, который не осудил вторжение России и не критиковал западные санкции, в среду, 23 марта, встал на защиту Москвы, назвав РФ «важным членом» G20.

Об этом сообщает Reuters.

Китайская сторона подчеркнула, что против исключения России из G20, хотя некоторые ее другие участники просят выгнать Кремль из переговоров.

Агентство называет эту поддержку «ценной» для России.

Видео дня

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в следующем саммите G20 в Индонезии в конце этого года.

Ранее «Индонезии очень четко дали понять, что присутствие России на будущих встречах будет очень проблематичным для европейских стран». Отмечается, что некоторые страны, вероятно, пропустят нынешние встречи G20.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.