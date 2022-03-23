«Четыре дня шла в Бердянск». Жительница Мариуполя рассказала, как после авиаудара по Драмтеатру выбиралась из города без еды и денег 23 марта, 00:24 Цей матеріал також доступний українською Последствия авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе (Фото:Azov Handout/ via REUTERS)

Авиация оккупантов разбомбила Драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек.

Спастись из-под завалов здания удалось Марии. Она рассказала в эфире Радио НВ, что ей пришлось пережить за последнюю неделю.

«Я была не совсем в бомбоубежище, потому что его на всех не хватало. В какой-то момент людей начали селить в самом Драмтеатре. Я была в зале, где [находится] сцена. [В здании] было до двух тысяч человек. Но за три дня до того, как упал снаряд, люди перестали ждать зеленый коридор и начали выезжать своими машинами», — поделилась Мария.

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Эвакуация из блокадного Мариуполя. 17 марта 2022 года / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

У девушки возможности эвакуироваться не было, поэтому она оставалась в укрытии до момента авиаудара:

«У меня ни прав, ни машины — я не могла уехать. Также у меня на тот момент было две собаки и кошка. Меня никто не хотел брать в машину. [Животные] погибли в Драмтеатре. <...> Когда упал снаряд, я несколько часов была в шоке. Наверное, часа два я стояла на площади перед Драмтеатром и плакала».

Почти сразу, по словам жительницы Мариуполя, вокруг опять началась стрельба и люди кинулись кто куда — в ближайшие бомбоубежища или дома.

«По факту, у меня семьи не осталось. Собаки были частью моей семьи. Я пришла в себя и поняла, что из всего у меня остался только рюкзак с документами — ни еды, ни денег, ни одежды. Меня ничего не удерживает в Мариуполе. Не было смысла идти в другое убежище — сегодня это разбомбили, [нет] гарантий, что это не произойдет завтра там, куда я приду», — рассказала девушка.

Две трети здания Драмтеатра полностью разрушены / Фото: Maxar Technologies

Она попыталась словить попутку: думала, что без животных ей будет легче. Но люди в панике даже не останавливались, продолжила Мария:

«Я развернулась, пошла по городу к морю, [а потом] по воде — в сторону [села] Мелекино, потому что слышала, что там безопасней. <...> В Мелекино организовали что-то вроде перевалочного пункта, где люди могли отдохнуть и двигаться дальше. Там меня приютили. <...> Так по морю я постепенно дошла до Бердянска. Четыре дня».

Уже в Бердянске девушка записалась в очередь на эвакуацию в Запорожье, но, по ее словам, автобусов направили гораздо меньше, чем было желающих уехать:

«По списку я должна была быть в 20-м автобусе. А для того, чтобы вывезти людей, прислали шесть автобусов».

Учитывая обстоятельства, военные все же посадили ее в транспорт. Сейчас девушка рассказывает, что находится в безопасности:

«Когда я шла, видимо, была на адреналине и не особо обращала на это внимание, но в Драмтеатре, кода был взрыв, меня контузило. Я ехала [в Запорожье] стоя и три раза, наверное, потеряла сознание — просто выпадала из реальности. <...> Я доехала в Запорожье. Друзья приютили. На данный момент, я в безопасности».

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