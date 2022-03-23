Против таможенников, пропустивших через границу братьев Суркисов, возбудили уголовное дело 23 марта, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Суркисы вывезли крупную сумму незадекларированных средств (Фото:ubr)

В отношении инспекторов таможенного поста Вилок Закарпатской таможни, которые без проверки выпустили из страны братьев Суркисов, начато уголовное производство.

Об этом в среду, 23 марта, сообщили в Госбюро расследований.

«26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине. Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось», — рассказали в ГБР.

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При этом уже на таможенном посту в Венгрии бизнесмены задекларировали к ввозу в страну крупные суммы наличных денег.

В связи с этим пропустившим их таможенникам инкриминируют ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло за собой тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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