«Продолжаем работать». Мэр Мариуполя уехал из города, но находится на постоянной связи с властью и военными — ОВА 23 марта, 15:53 Цей матеріал також доступний українською Вадим Бойченко (Фото:REUTERS TV via REUTERS)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко уехал из города, который постоянно обстреливают российские оккупанты, но находится на связи с властью и военными.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для вывоза людей», — сказал он.

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По словам Кириленко, российские войска изначально четко и цинично сработали по Мариуполю — они в первую очередь нанесли удары по критической инфраструктуре города, разрушив тепло-, водо- и электроснабжение, а также связь Поэтому властям города пришлось уехать из города, чтобы работать над спасением людей.

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