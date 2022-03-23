Российские оккупанты похитили гендиректора Херсонского драмтеатра 23 марта, 12:28 Цей матеріал також доступний українською Александр Книга (Фото:Alexandr Kniga / Facebook)

Российские оккупационные войска похитили гендиректора Херсонского театра имени Николая Кулиша, президента международного театрального фестиваля Мельпомена Таврии, главу Евразийской театральной ассоциации Александра Книгу.

Об этом в Facebook сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

«Где-то полчаса назад был арестован Александр Книга, директор нашего драматического херсонского театра», — сказал Рыщук.

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Он добавил, что Книга — житель города Олешки, российские агрессоры вывезли его в неизвестном направлении.

Также пост о похищении Книги разместил в Facebook художественный руководитель театра Актер, художественный руководитель Киевского академического театра юного зрителя на Липках Слава Жыла.

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