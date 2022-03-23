Кабмин разрешил. Водители легковых автомобилей на время военного положения смогут управлять грузовиками 23 марта, 14:33 Цей матеріал також доступний українською На время военного положения управлять грузовиками смогут водители с правами категории В (Фото:blende12 / Pixabay)

Кабинет министров разрешил водителям с правами только категории B (легковые автомобили), управлять грузовиками массой до 7,5 т в период военного положения.

Об этом говорится в постановлении КМУ № 348 от 22 марта, опубликованном на Правительственном портале.

«Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В», — сказано в постановлении.

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Водительские права категории С позволяют управлять грузовыми автомобилями с максимально разрешенной массой до 7,5 т, категории С1 — от 3,5 т до 7,5 т.

Ранее сообщалось, что торговые сети, особенно в Киеве и области, испытывают недостаток водителей грузовых автомобилей.



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