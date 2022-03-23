Беларусь высылает из страны 12 украинских дипломатов и закрывает генконсульство в Бресте 23 марта, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Співробітники посольства України в Мінську (Фото:Посольство України в Республіці Білорусь / Facebook)

Министерство иностранных дел Беларуси объявило о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны. Они должны покинуть Беларусь в течение 72 часов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями. В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте», — говорится в сообщении.

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Также МИД Беларуси объявило, что разрешило безвизовый въезд на территорию страны из Украины до 15 апреля включительно «украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий».

Беларусь, которая поддерживает полномасштабную войну России против Украины, обвинила Киев в «многочисленных недружественных действиях».

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ сообщил, что Беларусь высылает 12 украинских дипломатов.

«Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг по отношению к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно. После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси», — заявил он.

22 марта в КГБ Беларуси заявили, что восемь из 19 дипломатов посольства Украины якобы являются кадровыми сотрудниками спецслужб. В МИД Украины назвали это провокацией для «ужесточения антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины».



Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых российских солдат.

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины, сообщил 22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники.

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