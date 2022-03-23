Путин уже перешагнул порог варварства, Запад должен ужесточить санкции против России — Джонсон 23 марта, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин уже переступил порог варварства.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Джонсона, Запад «должен без колебаний пойти дальше в ужесточении санкций и предоставлении дальнейшей оборонительной военной помощи Украине».



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