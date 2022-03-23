Путин уже перешагнул порог варварства, Запад должен ужесточить санкции против России — Джонсон
Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин уже переступил порог варварства.
Об этом сообщает Sky News.
По словам Джонсона, Запад «должен без колебаний пойти дальше в ужесточении санкций и предоставлении дальнейшей оборонительной военной помощи Украине».
Великобритания предоставила Украине более 4 тысяч противотанковых комплексов NLAW для защиты от российской агрессии.
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