Путин уже перешагнул порог варварства, Запад должен ужесточить санкции против России — Джонсон

23 марта, 17:48
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Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин уже переступил порог варварства.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Джонсона, Запад «должен без колебаний пойти дальше в ужесточении санкций и предоставлении дальнейшей оборонительной военной помощи Украине».

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Великобритания предоставила Украине более 4 тысяч противотанковых комплексов NLAW для защиты от российской агрессии.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Борис Джонсон Война России против Украины

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