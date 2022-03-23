Если, конечно, останутся в живых. В МВД предупредили, что российские оккупанты ответят за совершенные в Украине изнасилования 23 марта, 22:08 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За изнасилования украинских женщин и девушек во время войны ответит каждый российский оккупант, если, конечно, останется в живых, предупредила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

«С начала войны украинские правоохранители получают сообщение о совершении военными РФ насильственных преступлений, в том числе половых, против мирного населения. В перехваченных нашими защитниками разговорах, оккупанты даже хвастаются такими «подвигами», — говорится в сообщении МВД в Facebook.

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Отмечается, что на оккупированных территориях россияне держат население в страхе и не дают полноценно работать полиции, спасателям и врачам, поэтому не все гражданские имеют возможность сообщить о преступлениях.

«Оккупанты чувствуют безнаказанность и вседозволенность, но это ненадолго», — подчеркивают в МВД.

В ведомстве напомнили, что первому российскому насильнику уже подписано подозрение. При этом МВД не исключает, что этот оккупант уже мог быть ликвидирован.

Павличенко призвала всех, кто стал жертвой преступлений российских оккупантов, или располагает информацией о совершении оккупантами очередных зверств, сообщать об этом соответствующим органам.

«Только так мы сможем строго наказать врага и рассказать миру о том, как российские военные уничтожают наш народ и страну», — подчеркнула она.

В МВД уточнили, что тем, кто находится на контролируемой Киевом территории Украины следует обращаться в:

Национальную полицию Украины — 102

Органы прокуратуры

Военную администрацию по месту совершения преступления или по месту нахождения

Медицинскую помощь — 103

Бесплатную правовую помощь — 0 800 213 103

Правительственную горячую линию — 1547

Национальную горячую линию — 116 123

Тех, кто находится на временно оккупированных территориях призвали звонить на телефонную линию Офиса Генерального прокурора по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта — (096) 755−02−40.

Также можно обратиться в Международный уголовный суд otp.informationdesk@icc-cpi.int. Письма принимают на любом языке.

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