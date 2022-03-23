«Куча людей, которые не понимают, где они». Эколог о рисках пожаров в Зоне отчуждения из-за оккупантов из РФ 23 марта, 17:43 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

О рисках лесных пожаров в Зоне отчуждения из-за действий оккупантов и какое влияние они окажут для безопасности граждан в эфире Радио НВ рассказал Сергей Мирный, эколог и экс-офицер Чернобыльской радиационной разведки.

«Вообще лесные пожары большая проблема во всем мире и там, где есть леса — обязательно есть служба по мониторингу за пожарами и местная локальная, административная, организационная, глобальная сеть. Это серьезный вопрос по всему миру. И тем более новый уровень тяжелых последствий от таких проблем возникает, когда пожар продолжается на такой территории, как Чернобыльская зона отчуждения, которая по факту является хранилищем значительного количества радиоактивных материалов в своей экосистеме, зафиксированных там в подстилке, верхних слоях почвы. И проблема в том, что эти пожары могут освободить определенную массу радионуклидов. Опыт предыдущих пожаров, к счастью, показал, что эти последствия не выходили до сих пор за 30-километровую зону», — рассказал Мирный.

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Эколог также добавил, что два года назад был пожар весной, условия были похожи, то есть после малоснежной зимы в лесах было сухо, солнечная погода и сильный ветер, который «дает харч» пожару и мгновенно разносит фронт огня.

«Это было два года назад в условиях мирного времени, что требовало мобилизации не только чернобыльских пожарных и лесников, но и мобилизации пожарных со всей страны и пожары длились месяц», — сказал он.

Экс-офицер указал, что сейчас возле ЧАЭС разрушены украинские мирные службы, и там нет персонала, чтобы контролировать ситуацию.

«Там также непонятное количество даже для самих оккупантов людей и я уверен, что причиной пожара стал банальный окурок. Данных сейчас нет. Те источники возгорания, о которых мы знаем, они не из докладов так сказать „людей на земле“, не отчеты лесников или работников ГСЧС, а оккупанты не этим занимаются. Эта информация — спутниковая, глобальная и не одна отслеживающая служба, и потому какой их характер наверняка сказать нельзя», — резюмировал ситуацию Мирный.

В Чернобыльской зоне и за ее пределами в результате лесных пожаров повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По состоянию на 28 день войны РФ безвозвратно потеряла на украинской земле более 15,6 тыс. оккупантов.

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