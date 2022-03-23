Ни одна не попала в цель. Из Черного моря в сторону Одессы россияне выпустили пять ракет — оперативное командование Юг
Из Черного моря в сторону Одессы россияне выпустили пять ракет (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)
Во вторник, 22 марта, в сторону Одессы с моря российские оккупанты выпустили пять ракет, но ни одна из них не попала в цель.
Об этом сообщил офицер оперативного командования Юг Владислав Назаров.
По его словам, российская армия пытается психологически давить на жителей города и производит обстрелы береговой полосы.
Военные ВСУ ликвидировали российского командира бригады морской пехоты, который планировал штурмовать Одессу.
15 марта появилась информация, что со стороны Крыма в направлении Одессы могли идти несколько десантно-высадочных средств и надводных кораблей армии РФ. На спутниковом снимке, сделанном 15 марта в 11:47 по киевскому времени, видны три группы кораблей.
22 марта стало известно, что морских пехотинцев Российской Федерации, которые планировали десантироваться на одесском побережье, украинские военные частично уничтожили под Мариуполем и Николаевом.
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