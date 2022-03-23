В Мукачево переименовали улицу в честь Героя Украины Андрей Литуна, погибшего в бою с российскими оккупантами 23 марта, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Военный получил звание Героя Украины посмертно (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

В Мукачево Закарпатской области переименовали улицу в честь Героя Украины Андрей Литуна, погибшего в бою с российскими оккупантами.

Такое решение было принято на внеочередной сессии горсовета.

В честь Героя Украины переименовали улицу Льва Толстого.

Командир 1-го горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подполковник Андрей Литун погиб 6 марта, защищая Украину во время полномасштабного вторжения России.

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10 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины (посмертно).

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