В Мукачево переименовали улицу в честь Героя Украины Андрей Литуна, погибшего в бою с российскими оккупантами
Военный получил звание Героя Украины посмертно (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)
В Мукачево Закарпатской области переименовали улицу в честь Героя Украины Андрей Литуна, погибшего в бою с российскими оккупантами.
Такое решение было принято на внеочередной сессии горсовета.
В честь Героя Украины переименовали улицу Льва Толстого.
Командир 1-го горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подполковник Андрей Литун погиб 6 марта, защищая Украину во время полномасштабного вторжения России.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины (посмертно).
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