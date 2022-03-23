США 24 марта объявят новые санкции против ряда российских политиков и олигархов 23 марта, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США завтра, 24 марта, объявят новые санкции против ряда российских политиков и олигархов, а также компаний из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил журналистам, пишет Bloomberg.

«Завтра Соединенные Штаты объявят о пакете санкций, которые касаются как политических деятелей, олигархов, так и юридических лиц. Это будет опубликовано завтра», — сказал он.

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Салливан добавил, что в пятницу появится больше информации о снижении «зависимости Европы от российского газа» и относительно практической дорожной карты, как это сделать.

По его словам, США будут искать способы увеличить поставки сжиженного газа в Европу.

Ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в рубли. Курс рубля и цены на газ в Европе отреагировали ростом.

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