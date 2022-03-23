В Черниговской области оккупанты направили авто украинцев на заминированную трассу, три человека погибли — Денисова
Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Черниговской области российские боевики разрешили нескольким автомобилям уехать по заминированной трассе, в результате три человека погибли.
«Российские военные с особой жестокостью продолжают убивать мирное население и уничтожать украинские города и деревни», — написала она.
По ее словам, в Ивановке российские боевики разрешили нескольким автомобилям уехать по заминированной трассе. При взрыве из шести пассажиров одной из машин выжили только три человека.
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