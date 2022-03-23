В Черниговской области оккупанты направили авто украинцев на заминированную трассу, три человека погибли — Денисова

23 марта, 17:08
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Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Черниговской области российские боевики разрешили нескольким автомобилям уехать по заминированной трассе, в результате три человека погибли.

«Российские военные с особой жестокостью продолжают убивать мирное население и уничтожать украинские города и деревни», — написала она.

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По ее словам, в Ивановке российские боевики разрешили нескольким автомобилям уехать по заминированной трассе. При взрыве из шести пассажиров одной из машин выжили только три человека.

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https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/507554774059133
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черниговская область Оккупант Война России против Украины

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