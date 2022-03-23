«Десятки убитых на каждое предприятие». Боевики используют жителей ОРДЛО как «пушечное мясо» — Денисова 23 марта, 22:24 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию в ОРДЛО (Фото:Генштаб)

Боевики продолжают насильственную мобилизацию жителей территорий ОРДЛО в так называемую «армию» и использовать как «пушечное мясо» против ВСУ, количество жертв идет на десятки, рассказала в эфире Радио НВ Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Понимаете, с февраля начали принудительную мобилизацию на оккупированных территориях востока Украины. В ряды оккупационной "армии" насильственно привлекают студентов. В частности, всех учеников Луганского железнодорожного техникума и кому уже почти 18 лет — лично звонит по телефону директор училища, чтобы они приехали для принудительной регистрации. Аналогичная ситуация происходит и в Луганском медицинском университете, где объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов. Мобилизированным выдают устаревшее снаряжение, экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года», - рассказала она.

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Омбудсмен добавила, что, например, в Горловке «мобилизованные» без всякого военного опыта были собраны, далее перемещены в недостроенные дома, без продовольствия, отопления, оружия и были впоследствии использованы как «живой щит».

«Убежать или отказаться почти невозможно, потому что сразу бросают в тюрьму людей. Распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями. К примеру, на Луганский мясокомбинат привезли 16 убитых. При этом родным ничего не сообщают о месте и обстоятельствах гибели», – резюмировала Денисова.

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов 12 марта сообщил, что Россия начала мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в оккупированном Крыму.

В ГУР также говорят, что в ОРДО возраст принудительной мобилизации подняли с 55 до 65 лет, а у ОРЛО забирают на войну студентов, впрочем, никакие выплаты за смерть «мобилизированных» не предусмотрены даже при наличии российского паспорта.



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