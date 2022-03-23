Кремль объявил охоту на новых врагов народа — тех россиян, которые не поддерживают жизнь под знаком Z. Обзор иностранных СМИ

23 марта, 11:09
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Российский диктатор Владимир Путин выступает на концерте, посвященном восьмой годовщине аннексии украинского Крыма (Фото:Sergey Guneev / Sputnik / REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин выступает на концерте, посвященном восьмой годовщине аннексии украинского Крыма (Фото:Sergey Guneev / Sputnik / REUTERS)

Автор: Анна Павленко

Британская пресса анализирует, действительно ли российский диктатор может предстать перед международным судом, а американские журналисты описывают новую российскую реальность, напоминающую начало советского Большого террора.

Предстанет ли Владимир Путин перед трибуналом вроде Нюрнбергского? Над этим вопросом размышляет в своем материале британский журнал The Economist. Найти подтверждения военных преступлений легко, но привлечь виновных к ответственности намного труднее, подчеркивают в издании.

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О том, что Путин является военным преступником, уже заявили президент США Джо Байден и американский сенат. А двое бывших премьер-министров Великобритании — Гордон Браун и сэр Джон Мейджор — присоединились к более чем миллиону человек, подписавших онлайн-петицию с призывом создать специальный международный трибунал по образцу Нюрнбергского, чтобы судить российского президента и его ближайших подельников. Впрочем, история еще не знает случаев, когда действующего главу государства экстрадировали на международный суд.

Международный уголовный суд (МУС) и Совет ООН по правам человека уже ведут свои расследования военных преступлений россиян и собирают доказательства. Следующий этап — рассмотрение доказательств в суде. Кстати, одно дело уже дошло до суда. Речь идет об иске, поданном Украиной в Международный суд С) ООН из-за геноцида, в осуществлении которого на Донбассе Киев обвиняла Москва. Согласно решению суда Россия должна немедленно приостановить все военные действия в Украине.

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Впрочем, решение суда — это одно, а привлечение обвиняемых к ответственности — другое. Как в Сирии в 2012—2020 годах, так и в Мьянме в 2021 году комиссии ООН обвинили режимы в военных преступлениях. На обе страны наложили санкции, впрочем, оба режима и поныне остаются у власти.

В случае с Россией найти документальные доказательства отданного Путиным приказа о вторжении в Украину будет очень сложно, констатирует The Economist. И даже если обвинения будут предъявлены, в России они будут проигнорированы. Россия ведь не признает МУС и не обязана выдавать ему российских граждан. Россия признает МС, однако в случае отказа выполнять его решение, единственная ожидающая ее санкция — это передача вопроса в Совет Безопасности ООН, где Россия имеет право вето. Пока Путин и его окружение остаются у власти, они в безопасности от международного правосудия, резюмирует издание.

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Между тем жизнь в России меняется. Там на прошлой неделе российский диктатор выступил на концерте, посвященном годовщине аннексии украинского Крыма, на фоне баннера со слоганом. «Zа мир без нацизма». С недавних пор латинская буква Z, которой обозначена российская военная техника, участвующая в войне с Украиной, стала символом поддержки политики Путина, пишет американская медиа-компания CNN. И для тех россиян, которые ее не поддерживают, жизнь под знаком Z становится все сложнее. Таких в стране называют «изменниками родины» и «врагами народа» и нередко рисуют «Z» на дверях их квартир.

Охоту на таких «предателей» объявил сам глава Кремля, назвав этот процесс «самоочищением общества». История уже знает подобные случаи: призывы охотиться на внутренних врагов предшествовали Большому террору в СССР, который в 1937 году начал Иосиф Сталин, напоминает CNN. Тогда граждане должны были сообщать властям о любых подозрениях в нелояльности со стороны своих соседей, коллег и даже членов собственной семьи. Пока никто, вроде, не заставляет рисовать «Z» на дверях домов и автомобилях «нелояльных», но информация о таких случаях, которая появляется в соцсетях, создает в России атмосферу страха.

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Кроме того, безжалостность, с которой Россия подавляет антивоенные протесты, говорит о том, что тактика власти со временем может ужесточиться. Более 15 тыс. участников таких протестов уже были арестованы, некоторых жестоко избила полиция. Оппозиционно настроенные россияне теперь с грустью шутят, мол, на самом деле Z означает «Zвастика».

В такой ситуации многие россияне решили покинуть родину, пишет другое американское издание Politico. С начала марта только в Армению прибыли 80 тыс. граждан России, сообщают власти страны. Еще 25 тыс. уехали в грузинскую столицу Тбилиси. Часть также отправились в Турцию, где на прошлой неделе российский рэпер Oxxxymiron выступил перед сотнями поклонников в одном из стамбульских заведений. Текст баннера «Россияне против войны», на фоне которого читал рэп Oxxxymiron, в России обеспечил бы ему тюремный срок до 15 лет.

Впрочем, и за границей у россиян возникает немало проблем. За пределами России их карты не действуют, поэтому некоторые полагаются на помощь местных друзей, другие идут работать, а кто-то пытается выводить сбережения с помощью криптовалютных счетов.

Большинство таких беглецов — представители креативного класса: предприниматели, айтишники, художники и люди с западным образованием, питавшие российскую экономику. «Молодежь, которая хочет путешествовать за границу, хочет строить свою жизнь, покупать потребительские товары и вести определенный образ жизни среднего класса — именно они оказались наиболее маргинализированными из-за решения Путина о вторжении, — цитирует Politico Яна Гарнера, историка, изучающего российскую военную пропаганду. — И это те же люди, которые склонны поддерживать антивоенное движение».

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Хотя потеря политически активной молодежи может облегчить Кремлю контроль над Россией, отток мозгов одновременно нивелирует значительную часть прогресса в технологической и других важных сферах экономики. В начале марта российский премьер-министр Михаил Мишустин, сам ранее продвигавший идею развития ИТ для преодоления экономической стагнации, предложил специалистам цифрового сектора льготную ипотеку и ввел налоговые льготы для остающихся компаний. Несмотря на это, удержать в стране высокомобильных работников с востребованными навыками оказалось сложно, отмечает издание.

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Теги:   Россия Владимир Путин Международный трибунал Репрессии Война России против Украины

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