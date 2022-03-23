Яхты, виллы, самолеты. НВ в деталях рассказывает, как Европа лишает российских олигархов любимых предметов роскоши 23 марта, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Суперяхта Dilbar российского олигарха Алишера Усманова, стоимостью более $600 млн, с бассейном, вертолетными площадками, сауной и тренажерным залом была арестована в Гамбурге (Фото:Yoruk Isik / REUTERS)

Европа арестовывает имущество и замораживает счета российских олигархов, против которых были введены санкции. За последние три недели кремлевские бизнесмены обеднели на несколько миллиардов евро

Европейские и британские финансовые органы заморозили и арестовали имущество российских олигархов на сумму более 3 млрд евро. И это не предел: в ближайшее время потери прокремлевских бизнесменов могут значительно возрасти. НВ собрал официальные данные об арестованной собственности богачей из российской «элиты».

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Италия

Всего итальянские власти заморозили активы включенных в санкционные списки ЕС российских предпринимателей на сумму более 850 млн евро. К примеру, арестованы активы общей стоимостью 66 млн евро, принадлежащие близкому к Кремлю олигарху Алишеру Усманову. В порту Триеста наложен арест на яхту Андрея Мельниченко, бывшего члена совета директоров угольной энергетической компании СУЭК и химической компании Еврохима. Эта суперяхта SY A (Sailing Yacht A) имеет не только впечатляющую цену в 530 млн евро, но и солидные параметры: длина судна — 143 м, ширина — 25 м, высота мачт достигает 100 м. Управляет яхтой экипаж из 54 человек, а ее дизайн разработал знаменитый французский дизайнер Филипп Старк, проектировавший яхту Venus для Стива Джобса.

Помимо этого арестованы еще две суперяхты российских бизнесменов, попавших под санкции — владельца российской сталелитейной и горнодобывающей компании Северсталь Алексея Мордашова и владельца инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко. Обе яхты на момент ввода санкций оказались в гаванях Италии: Lady M, принадлежащая Мордашову, — в городе Империя, и Lena Тимченко — в Сан-Ремо. Стоимость двух яхт в сумме достигает 140 млн евро.

Арест наложен и на недвижимость. Власти Италии арестовали собственность российского телеведущего Владимира Соловьева, речь идет о двух его виллах на озере Комо, общей стоимость 8 млн евро. Кроме того, арестована вилла Мордашова, которая находится на Сардинии в городе Ольбия и стоит около 105 млн. евро.

О менее крупном улове отчиталась итальянская финансовая полиция: изъята вилла российского олигарха Петра Авена, одного из совладельцев российского финансового консорциума Альфа-Групп. Комплекс стоимостью 4,3 млн евро находится на острове Сардиния в городке Порто Рафаэль.

Франция

Франция заморозила средства Центробанка РФ на сумму 22 млрд евро. На данный момент в целом европейскими и американскими институциями заморожено около $300 млрд из $600 млрд российских резервов.

Также, согласно сообщению французских налоговиков, поиском и арестом российских подсанкционных активов занимается специальная рабочая группа. Она заморозила 150 млн евро на персональных счетах российских граждан во Франции, недвижимость общей стоимостью 539 млн евро, а также две яхты суммарной стоимостью еще 150 млн евро. Одна из яхт Amore Vero принадлежит ближайшему соратнику российского президента Владимира Путина — главе государственной нефтегазовой компании Роснефть Игорю Сечину.

Германия

В Гамбурге арестована суперяхта Dilbar российского олигарха Алишера Усманова, стоимостью более $600 млн. На борту этого судна могут находиться до 40 пассажиров, к их услугам — самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, а также две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.

Великобритания

Власти Великобритании рассматривают к аресту сразу несколько яхт, принадлежащих российским олигархам. Также британцы начали изымать авиасудна и недавно арестовали частный самолет российского олигарха, имя которого в прессу пока не попало.

Аресты суден, которые попали под британские санкции, происходят и в других странах. Так яхту Axioma, стоимостью $ 70 млн, которая принадлежит уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, арестовали близ Гибралтара, британской заморской территории.

Испания

В Испании арестована роскошная яхта Valerie длиной 85,1 м и стоимостью $140 млн, которая принадлежит главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезову. По документам, формально судно зарегистрировано на его падчерицу Анастасию Игнатову. Яхта была построена на немецкой верфи Lurssen, и, что примечательно, была доступна для чартера. Неделя на борту судна стоила заказчику $1 млн.

Швейцария

Швейцарские власти арестовали роскошные апартаменты в горах, принадлежащие вышеупомянутому российскому олигарху Петру Авену. Квартира с тремя спальнями находится на пятом этаже VIP-комплекса на швейцарском гольф-курорте.

Польша

В рамках вводимых против РФ санкций Польша заморозила на счетах более $33 млн. Детали ареста пока не разглашаются

Нидерланды

Нидерланды к настоящему моменту заморозили российских активов на сумму 392 млн евро.

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