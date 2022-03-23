В Москве неизвестный бросил коктейль Молотова в стену Кремля — видео

23 марта, 14:54
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Личность мужчины и его мотивы на данное время не известны (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko/t.me)

Личность мужчины и его мотивы на данное время не известны (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko/t.me)

В центре Москвы неизвестный бросил в стену Кремля бутылку с зажигательной смесью.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях в среду, 23 марта.

На нем видно, мужчину рядом с частично объятой пламенем крепостной стеной, который демонстрирует в ее сторону неприличный жест, после чего берет свои вещи и уходит.

Видео дня

Информации о личности и мотивах человека с видео пока нет.

Когда именно оно было снято также не известно.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Москва Кремль коктейль Молотова

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