В Москве неизвестный бросил коктейль Молотова в стену Кремля — видео 23 марта, 14:54 Цей матеріал також доступний українською Личность мужчины и его мотивы на данное время не известны (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko/t.me)

В центре Москвы неизвестный бросил в стену Кремля бутылку с зажигательной смесью.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях в среду, 23 марта.

На нем видно, мужчину рядом с частично объятой пламенем крепостной стеной, который демонстрирует в ее сторону неприличный жест, после чего берет свои вещи и уходит.

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Информации о личности и мотивах человека с видео пока нет.

Когда именно оно было снято также не известно.

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