В Москве неизвестный бросил коктейль Молотова в стену Кремля — видео
Личность мужчины и его мотивы на данное время не известны (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko/t.me)
В центре Москвы неизвестный бросил в стену Кремля бутылку с зажигательной смесью.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях в среду, 23 марта.
На нем видно, мужчину рядом с частично объятой пламенем крепостной стеной, который демонстрирует в ее сторону неприличный жест, после чего берет свои вещи и уходит.
Информации о личности и мотивах человека с видео пока нет.
Когда именно оно было снято также не известно.
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