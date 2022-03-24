Польша объявила Путина военным преступником 24 марта, 04:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Спутник / Сергеи Гунеев / Кремлин via REUTERS)

Сейм Республики Польша решительно осуждает военные преступления, совершенные страной-агрессором Россией в Украине. Об этом говорится в резолюции о совершении Россией военных преступлений в Украине.

Документ принят акламацией, передает Польское радио.

Российский диктатор Владимир Путин был объявлен военным преступником.

Постановление о совершении Россией военных преступлений и преступлений против человечества и нарушении прав человека в Украине подготовил Президиум Сейма.

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«Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами российской федерации вместе с союзниками по приказу военных командующих. президента Путина», — говорится в резолюции.

«Сейм Республики Польша призывает все государства, признающие суверенитет, территориальную целостность и право на самоопределение Украины, всеми средствами поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и Международном уголовном суде, а также использовать свои полномочия в любых международных организациях, членами которых они являются с целью привлечения к ответственности Путина, членов Совета безопасности России и командующих вооруженными силами российской федерации за совершение военных преступлений, преступлений против человечества, актов геноцида и системных нарушений прав человека, совершенных на территории суверенной Украины», — отмечается в резолюции.

Как отмечено, «общедоступные доказательства этих преступлений доказывают признание Путина Сеймом Республики Польша и международным сообществом военным преступником».

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