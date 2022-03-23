«Выясняют отношения». Данилов объяснил, куда пропал глава Минобороны России 23 марта, 22:41 Цей матеріал також доступний українською Сергей Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что исчезновение из публичного пространства ключевых силовиков РФ говорит о том, что среди российских структур идет разбирательство и поиск виновных в провалах в Украине.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что сейчас в Кремле выясняют, кто же виноват в провалах российской армии.

«Сейчас проходит выяснение, кто сделал такую подставу, что они, не имея информации о нашей стране, пошли на такую ​​авантюру. Сейчас там проходит выяснение отношений между их структурами. ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные — что недоработали другие структуры», — заявил он.

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При этом Данилов подчеркнул, что из публичного пространства пропал не только министр обороны РФ Сергей Шойгу, но ряд генералов.

«Очень много генералов, которых они уже поменяли. Они считают, что они уже будут новыми силами совершать наступление на наши территории. Я могу сказать, что им это не поможет», — подчеркнул он.

Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин за 22 года своего правления «уничтожил Российскую Федерацию».

«То, что сегодня происходит — это уничтожение РФ, которое совершил их президент. Их никто не трогал, они сами себя уничтожили за эти 22 года», — считает Данилов.

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть уже 12 дней.

В Кремле не комментируют, куда пропал Шойгу.

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