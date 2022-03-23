Стреляют под ноги, отбирают технику и грабят магазины. Что происходит в оккупированном россиянами Тростянце 23 марта, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Одно из сел Тростянецкой общины, обстрелянное российскими оккупантами (Фото:Юрий Бова via facebook)

Репортер НВ Саша Горчинская пообщалась с жительницей города Тростянец Сумской области. Он остается оккупированным российскими войсками уже месяц — с 24 февраля 2022 года. Кроме обстрелов, Тростянец страдает от мощных пожаров, которые не дают потушить оккупанты.

Заблокированный город



Почти месяц находится под контролем оккупантов город Тростянец, что в Ахтырском районе, в 50 км от Сум. Российская армия зашла в этот населенный пункт еще 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России на украинские территории и фактически полностью заблокировала его.

Видео дня

«24 февраля в пять утра моя мама вышла с работы с ночной смены и услышала сирены. Коллегам позвонили родственники и сказали, что Харьков обстреливают. Утро у всех началось с телефонных звонков, ведь война уже была везде и одновременно. В этот же день в город заехали колонны с вражеской техникой. Танки, БТРы, ракетные установки, бензовозы», — рассказывает жительница Тростянца Валентина. Имя изменено из соображений безопасности.

Впоследствии, 1 марта, в город завели три колонны вражеской техники. А уже 4 марта глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своей странице в фейсбуке сообщил, что город оккупирован.

«Сейчас оккупанты контролируют подстанцию скорой помощи, они не позволяют медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях. Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают», — сообщил Живицкий.

Оккупанты расставили в жилых кварталах города системы залпового огня Град, и обстреливают местных жителей — это подтверждает видео, опубликованное в телеграмм-канале Тростянец-Инфо. Несмотря на то, что Вооруженным силам Украины удалось уничтожить колонну вражеской техники вблизи Тростянца, по периметру города до сих пор размещены блокпосты оккупантов, а связь с местными жителями почти отсутствует. С 17 марта в городе также проблемы с электроснабжением.

«Пока электричества в Тростянце нет. Российские оккупанты не позволяют починить все уже две недели. Из-за отсутствия электричества не работает и водоснабжение», — рассказывает НВ Валентина. Связь по городу также заглушена, добавляет женщина, так что дозвониться кому-то из местных жителей удается крайне редко. Кроме того, по информации по состоянию на 22 марта, в результате боевых действий в Тростянце также была пробита газовая труба, в результате чего один из районов города остался без газоснабжения.

«В других районах люди сами закрывали дыры в газовых трубах — их обстреляли из автоматов орки. Интернета тоже нет», — рассказывает Валентина.

Колонна российской военной техники, уничтоженная ВСУ под Тростянцом / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр via facebook

Мародерство и деморализация

Украинские медиа сообщают о регулярных случаях мародерства в Тростянце. Оккупанты грабят магазины и аптеки, заходят в квартиры и дома местных жителей, выносят личные вещи горожан. Видео с камер наблюдения, на котором видно, как российские военные грабят продуктовый магазин, выложил в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

«Они также постоянно отбирают машины. У состоятельных горожан вынесли имущество, а дома потом сжигали. Некоторые местные жители, которые еще до войны были привлечены к уголовной ответственности, тоже приобщались к мародерству и давали наводки россиянам», — рассказывает местная жительница Валентина.

Кроме того, россияне уничтожили картинную галерею и разбили танком ворота Круглого двора — уникального памятника архитектуры XVIII в.

Многочисленные показания также подтверждают, что российские военные выгоняют мирных жителей на улицу, заставляют сидеть у техники, используя их как живой щит. Об этом одновременно сообщают Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова, мэр города Юрий Бова, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Такую же историю рассказывает и собеседница НВ, Валентина:

«Друзья семьи рассказали нам, как их доставали с детьми из подвалов и заставляли сидеть в квартирах, пока рядом стояли ракетные установки и обстреливали соседний город. Тростянец стал для них щитом из мирных жителей. Сюда они привезли технику и смогли обстреливать Ахтырку и села, прикрываясь людьми».

Людям, которые хотели уехать через первый гуманитарный коридор в начале марта, россияне не разрешали выходить из домов и стреляли прямо под ноги, добавляет женщина. По ее словам, некоторые местные жители в Тростянце пытались поговорить с российскими оккупантами. Те же «разговаривают заученными фразами» и убеждают, что сами не знали, куда едут — думали, что попали на военные учения, и не могут покинуть территорию Украины без приказа.

«Мы также узнали, что базирующиеся в районе местного кладбища россияне враждуют между собой: одни группировки боятся других», — делится информацией Валентина.

Гуманитарная помощь и зеленые коридоры

Несмотря на блокаду, из Тростянца удалось эвакуировать часть людей. 18 марта 2022 г. мэр города Юрий Бова на своей странице в Фейсбуке сообщил, что тогда из Тростянца удалось вывезти более 500 жителей. Тогда же отвезли медикаменты в местную больницу и некоторые продукты, которые потом раздали людям. За несколько дней до этого, 12 марта, из города выехало еще около 800 человек, сообщал Тростянец-Инфо, также, по данным Юрия Бовы, более сотни машин выехало из Тростянца через зеленые коридоры 10 марта.

«Зеленые коридоры в городе открывались несколько раз. Сначала люди ехали на своих машинах. А в последние два коридора удалось добавить также эвакуационные автобусы для женщин и детей. Людям, выезжавшим на машинах, пришлось простоять много часов на блокпостах оккупантов. Колонны двигались очень медленно. Российские оккупанты не предпринимали попыток сорвать эвакуацию, однако могли стрелять в воздух», — рассказывает НВ Валентина.

Жилой дом в Тростянце, обстрелянный оккупантами / Фото: ГО Центр Европейской интеграции Слобожанщины via facebook

Утром в очередях на блокпостах некоторым людям приходилось ждать в очереди по 5−7 часов. Обратно возвращаться не позволяли — только если кому-то становилось совсем плохо. Перед возвращением в город у людей изымали телефоны.

«У людей отбирали смартфоны и сжигали на кострах. Отбирали также другие вещи, например ноутбуки или какую-то технику, также вещи, которые им просто не нравились, или у них был интерес к ним. Мотивировали это тем, что у них есть приказ. На блокпостах за городом потом говорили, что телефоны провозить с собой можно, а ноутбуки нет. То есть, они сами не понимают своих «приказов», — говорит Валентина.

О том, что россияне отбирают у местных жителей технику и личные вещи, подтверждают подписчики мэра Юрия Бовы. В одном из комментариев на его странице пользователь с ником Eduard Tiger пишет, что поэтому жители Тростянца не могут узнавать актуальную информацию о точках сбора для получения продуктов питания и другой помощи.

Собеседница НВ Валентина также вспоминает, что на российских блок-постах в соседнем с Тростянцом селе «пьяные и взбешенные россияне кричали на людей, выбрасывали вещи из машин, пытались провоцировать».

Скриншот из комментариев на странице городского головы Тростянца Юрия Бовы / Фото: Скриншот со страницы Юрия Бовы / facebook/com

«Вопили, мол, они «восемь лет терпели, так что и вы теперь терпите», — говорит Валентина.

Она рассказывает, как российские оккупанты на блок-посту забрали у одного из водителей паспорт и «выбросили его в другой автомобиль из колонны». Документ удалось найти позже, когда колонна остановилась на мирной территории, и водители смогли свободно говорить друг с другом.

Сейчас в Тростянце до сих пор остается много людей — мирных жителей, однако точные цифры неизвестны. В частности, по словам Валентины, это пожилые люди, у которых нет возможности куда-то уехать.

Из-за уличных боев на территории самого города в Тростянец невозможно доставить гуманитарную помощь. Мэр Юрий Бова призывает подвозить гуманитарные грузы как можно ближе к Тростянцу и развозить по населенным пунктам Тростянецкой общины — селах Солдатское, Люджа, Каменка, Печины, Семереньки, Дерново, Ницаха и Мащанка. Информацию о том, что в сам Тростянец пока невозможно доставить гуманитарную помощь, подтверждает и собеседница НВ, местная жительница Валентина:

«Гуманитарная помощь в Тростянец практически не попадала. Машины просто не могут туда заехать. Но мне известно о нескольких случаях, когда кто-то из знакомых или родственников все же смог получить что-то из помощи».

«Люди копают могилы своими силами»

Одна из самых больших проблем в Тростянце и ближайших к нему населенных пунктах — это захоронение погибших. Российские оккупанты блокируют доступ к местному кладбищу, из-за чего местным жителям приходится самостоятельно придумывать способы захоронить тела умерших в оккупации людей.

Одна из самых больших проблем в Тростянце — это невозможность похоронить погибших / Фото: ГО Центр Европейской интеграции Слобожанщины via facebook

Еще 4 марта 2022 года городской голова Юрий Бова на своей странице в Фейсбуке сообщал, что оккупанты воруют грузовой транспорт — в том числе, предпринимали попытки угнать грузовой транспорт местного ритуального бюро, однако у них не получилось. Эту информацию подтверждает и Валентина: она говорит: люди самостоятельно копают могилы, делают гробы своими руками, а некоторых погибших хоронят прямо во дворах частных домов.

«Раньше местные жители пытались договариваться с российскими оккупантами об организации захоронения. Однако они не разрешают заходить на территорию кладбища. Поэтому люди самостоятельно накопали могил с рисками для своей жизни, а потом привозили на санках гробы с умершими», — рассказывает НВ Валентина. Она также отмечает, что в морге Тростянецкой центральной районной больницы до сих пор лежат тела людей, погибших две недели назад. Похоронить их невозможно.

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