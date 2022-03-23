«В корне изменит характер конфликта». Генсек НАТО предупредил, что Россия никогда не выиграет ядерную войну 23 марта, 17:43 Цей матеріал також доступний українською Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:John Macdougall/Pool via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия никогда не выиграет ядерную войну.

«Россия должна прекратить агрессивную ядерную риторику. Это опасно и безответственно. НАТО защищает своих союзников, и мы передаем очень четкое сообщение России, что ядерную войну невозможно выиграть и она не должна произойти», — заявил он во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

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Столтенберг подчеркнул, что Альянс должен сделать все чтобы прекратить войну в Украине и предотвратить эскалацию, которая может быть еще более «смертельной и опасной».

«Любое использование ядерного оружия в корне изменит характер конфликта. Россия должна понять, что нельзя никогда вести эту войну, и она никогда не выиграет эту войну», — подчеркнул генсек.

Ранее в Пентагоне предупреждали, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.

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