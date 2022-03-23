Глава ОВА заявил, что разрушение моста через Десну в Чернигове не помешает поставлять гуманитарную помощь 23 марта, 10:35 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разрушили автомобильный мост через Десну в Чернигове (Фото:Скриншот видео Суспільне)

Разрушение российскими оккупантами автомобильного моста через Десну в Чернигове не помешает поставкам гуманитарной помощи городу.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов, мы обеспечиваем город продуктами питания и всем необходимым», — отметил он.

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Чаус добавил, что после победы над Россией обязательно построят новый мост.

Ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял Чернигов с Киевом. В результате удара упал один из пролетов моста.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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