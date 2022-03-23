Глава ОВА заявил, что разрушение моста через Десну в Чернигове не помешает поставлять гуманитарную помощь
Оккупанты разрушили автомобильный мост через Десну в Чернигове (Фото:Скриншот видео Суспільне)
Разрушение российскими оккупантами автомобильного моста через Десну в Чернигове не помешает поставкам гуманитарной помощи городу.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
«Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов, мы обеспечиваем город продуктами питания и всем необходимым», — отметил он.
Чаус добавил, что после победы над Россией обязательно построят новый мост.
Ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял Чернигов с Киевом. В результате удара упал один из пролетов моста.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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