В Чернигове оккупанты разбомбили мост, который соединял город с Киевом 23 марта, 08:50 Цей матеріал також доступний українською По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город (Фото:Кадр видео Суспільне)

Ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял Чернигов с Киевом.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В результате удара упал один из пролетов моста.

Больше деталей Чаус пообещал обнародовать в утреннем видеообращении.

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По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.



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