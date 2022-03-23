В Чернигове оккупанты разбомбили мост, который соединял город с Киевом
По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город (Фото:Кадр видео Суспільне)
Ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял Чернигов с Киевом.
Об этом в комментарии Суспільному сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
В результате удара упал один из пролетов моста.
Больше деталей Чаус пообещал обнародовать в утреннем видеообращении.
По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.
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