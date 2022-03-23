В Чернигове оккупанты разбомбили мост, который соединял город с Киевом

23 марта, 08:50
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По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город (Фото:Кадр видео Суспільне)

По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город (Фото:Кадр видео Суспільне)

Ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял Чернигов с Киевом.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В результате удара упал один из пролетов моста.

Больше деталей Чаус пообещал обнародовать в утреннем видеообращении.

Видео дня

По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Чернигов Война России против Украины

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