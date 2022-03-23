«Расстрелы, голод и пытки». Волонтеры и эвакуированные рассказывают о преступлениях российских войск под Киевом 23 марта, 21:15 Цей матеріал також доступний українською Ирпень после обстрелов российских оккупантов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Российские войска почти полностью уничтожили города Ирпень, Буча, Ворзель и Гостомель. С первых дней войны тысячи людей пытаются добраться до безопасных мест. Те, кому это удалось, рассказывают о военных преступлениях, совершаемые российской армией.

Елена Черняк — одна из тех, кто встречает эвакуированных людей из соседних районов. Женщина начала волонтерить в Белгородке на третий день войны. Через руки волонтеров здесь проходят тысячи людей в тяжелом психологическом состоянии.

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«Очень много детей приехало. 13-летний мальчик рассказывал, что они сидели дома с мамой и папой, к ним ворвались, ограбили, забрали все ценное, что у них есть, одели пакеты им на головы, завязали их скотчем и спустили в подвал», — рассказывает Елена.

Эвакуированные донесли и факты массовых изнасилований, добавила волонтер, среди пострадавших 18-летняя девушка, которую оккупанты насиловали 8 дней.

Репортаж с места эвакуации жителей пригородов Киева https://www.youtube.com/embed/QkDZqYNvDzY

«Люди очень много разного рассказывают, очень тяжело им было пережить это. Мужчины, которые выходили оттуда, находившиеся там, они рыдали, я уже не говорю о женщинах и о детях, что там происходило», — продолжает она.

По словам эвакуированных, людей оккупационные силы не выпускают на улицу вообще, а часть тех, кто смог выйти, были расстреляны.

«Было такое, что приехала семья, их было 10 человек, они сидели в подвале, они неделю ничего не ели, у них кусочек хлеба был на всех, они его делили по кусочкам», — рассказывает волонтер.

Так называемой относительной «лояльностью», по словам волонтеров, отмечались молодые солдаты оккупантов, а основная масса преступлений приходится на «кадыровцев», присутствующих в зоне боев.

Как рассказали журналистам НВ, наиболее тяжелыми были первые дни, из-за наплыва гражданских, пытавшихся покинуть указанные пригороды Киева. Сейчас оккупанты выпускают людей медленно, вместо 16 тысяч человек, ожидаемых волонтерами, смогли выйти только 5 тысяч.

«Вот в таком формате мы их кормим, успокаиваем и оказываем медицинскую помощь. Мы запустили туда „скорую“, людей вывозили, прямо на „ГАЗельках“ раненых. они просто так „штабелями“, так лежали в той „ГАЗельке“. Очень много людей с инвалидностью, бабушек привозили. Очень больных и некоторых даже не довозили до нас, они умирали по дороге», — продолжила Елена.

Юлия увезла из родного Ворзеля своих детей на запад Украины. Также она везет своих и соседских животных: три собаки и восемь кошек. По словам Юлии, во время оккупации ее города она помогала соседям с едой и кормом для животных.

«Почти в каждом доме остались люди, пожилые люди, женщины, мужчин очень мало», — говорит Юлия.

Женщина рассказала, что люди, которые находятся в оккупированных пригородах, находятся в «вакууме» и не знают, что происходит вокруг.

«За такой деликатес, как хлеб, уже люди забыли. Медикаменты туда очень нужны, очень много людей с „давлением“, „сердцем“, подгузники, пеленки, свечи, провиант заканчивается у людей. Наш микрорайон ближе к ферме, люди еще туда ходят за молоком», — добавила она.

Галина, другая местная жительница, находившаяся в оккупированном Ворзеле 22 дня, рассказала журналистам НВ, что российские военные устроили позиции прямо при выходе из людских дворов. Фото таких «блиндажей» возле собственного дома продемонстрировал другой эвакуированный из зоны боевых действий мужчина.

Эвакуация мирных жителей из Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Гостомеля продолжается.

Как сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, оккупанты применили фосфорные боеприпасы неподалеку от города.

«Вчера, 22 марта, поздно вечером российские захватчики применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы», — написал он в Telegram.

Мэр Ирпеня уточнил, что ориентировочная зона поражения — Гостомель-Ирпень.

Отметим, что использование таких видов оружия врагами против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года.

В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По состоянию на 28 день войны РФ безвозвратно потеряла на украинской земле более 15,6 тыс. оккупантов.



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