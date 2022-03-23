США официально признали, что Россия совершает военные преступления в Украине 23 марта, 21:24 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США официально признали, что российские войска совершают военные преступления в Украине. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Сегодня я могу объявить, что, исходя из имеющейся в настоящее время информации, правительство США считает, что военнослужащие российских войск совершили военные преступления в Украине», — подчеркнул Блинкен.

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Глава Госдепа США добавил, что оценка Вашингтона основывается на тщательном анализе общедоступной информации и данных разведки с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Блинкен подтвердил, что российские оккупанты в Украине уничтожают жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры, торговые центры и машины скорой помощи.

В Управлении ООН по правам человека (УВКПЧ) 22 марта сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли по меньшей мере 953 мирных жителя, 1557 ранены.

10 марта вице-президент США Камала Харрис выступила за проведение расследования о военных преступлениях России в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования в связи с ситуацией в Украине после обращения 39 стран — участников МУС.

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