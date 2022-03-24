Мэр Нью-Йорка поднял украинский флаг на Манхэттене

24 марта, 03:38
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Адамс лично поднял украинский флаг (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Адамс лично поднял украинский флаг (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия американского и украинского флагов в центральном районе города — Манхэттене. Адамс лично поднял украинский флаг.

Об этом пишет Укринформ.

В церемонии приняли участие генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, члены городского совета и мэрии, конгрессмены, представители украинской общины.

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REUTERS/Eduardo Munoz
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
REUTERS/Eduardo Munoz
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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«Любой конфликт, разворачивающийся в глобальном масштабе, разворачивается и на улицах Нью-Йорка. Бомбы, которые взрываются в Киеве, разбивают наши сердца здесь, в Нью-Йорке и по всей нашей стране», — отметил он.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Нью-Йорк Манхэттен Война России против Украины

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