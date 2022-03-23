Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных военных с острова Змеиный — Верещук 23 марта, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Остров Змеиный (Фото:Dmytro Shurkhalo/RadioSvoboda.Org (RFE/RL))

Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных украинских военных с острова Змеиный, обменяв их на российских моряков. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Суспільному.

«Они [РФ] изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось», 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", — сказала Верещук.



Видео дня

По словам министра, российская омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к ней по поводу возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя и так далее.

«Я говорю — хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых оккупанты захватили в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? У военнопленных есть свой порядок обмена, есть карточки, которые предоставляет РФ, которые мы представляем», — подчеркнула Верещук.

24 февраля украинские власти сообщали, что российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море. Отмечалось, что к нему подошли два российских военных корабля, крейсер Москва и патрульный корвет Василий Быков, и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, находившимся на острове, сдаться. Они отказались.

Согласно записи радиодиалога между ними, украинские пограничники получили сообщение: «Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?». Украинцы ответили: «Русский корабль, иди на х*й».

Позже стало известно, что украинские пограничники живы. 1 марта в ГПСУ заявили, что идентифицировали на российских видео большую часть пограничников и военных, которые защищали остров Змеиный от российских оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.