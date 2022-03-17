Среда, 16 марта — 21-й день оборонных усилий всей Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ . Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить вторжение в Украину.

Среда, 16 марта — 21-й день оборонных усилий всей Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ. Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить вторжение в Украину.

Сегодня также продолжились переговоры украинской и российской делегаций в видеоформате. По словам президента Владимира Зеленского, вести их «сложно, но важно, потому что любая война заканчивается соглашением». «Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Однако еще необходимо время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — сказал Зеленский в своем обращении к украинцам в ночь на 16 марта.

Кроме того, сегодня Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США в онлайн-формате.

НВ следил за главными событиями дня в режиме онлайн.

Главное к 23:00

В результате утреннего обстрела Киева 16 марта снаряд попал в 12-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы: два человека ранены, 35 эвакуированы, погибших нет

16 марта снаряд попал в 12-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы: два человека ранены, 35 эвакуированы, погибших нет Впервые с начала вторжения РФ нанесла удар по гражданским объектам в Запорожье (ракеты попали в район железнодорожного вокзала и ботсада) и Виннице (повреждена телевышка). По Харькову за минувшие сутки российские войска нанесли более 50 ракетных ударов.

(ракеты попали в район железнодорожного вокзала и ботсада) и (повреждена телевышка). По за минувшие сутки российские войска нанесли более 50 ракетных ударов. Ночью российские войска обстреливали побережье Одесской области , пытаясь обнаружить позиции украинской ПВО

, пытаясь обнаружить позиции украинской ПВО В Москве заявили, что предметом компромисса с Украиной может быть « австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства». На это советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, что « модель может быть только украинской и только о юридически выверенных гарантиях безопасности» ( стороны-подписанты гарантий участвуют в защите Украины и снабжают ее оружием + жесткие гарантии закрытого неба над Украиной при необходимости).

может быть австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства». На это советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, что и только о юридически выверенных гарантиях безопасности» стороны-подписанты гарантий участвуют в защите Украины и снабжают ее оружием + жесткие гарантии закрытого неба над Украиной при необходимости). Потери российской армии в Украине достигли 13,8 тыс. человек, 430 танков, 1375 боевых бронированных машин.

достигли 13,8 тыс. человек, 430 танков, 1375 боевых бронированных машин. Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в память обо всех, кто погиб за Украину в войне с РФ. «Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь», — пояснил Зеленский.

подписал указ об общенациональной минуте молчания в память обо всех, кто погиб за Украину в войне с РФ. «Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь», — пояснил Зеленский.

Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из «ЛДНР» и сжигают тела россиян, сообщили в ГУР Минобороны

и сжигают тела россиян, сообщили в ГУР Минобороны В Буче Киевской области российские оккупанты отпустили работников горсовета и волонтеров, захваченных в заложники

российские оккупанты отпустили работников горсовета и волонтеров, захваченных в заложники Российские оккупанты несколько часов удерживали мэра Скадовска , жители вышли на митинг и через несколько часов мэр вышел на связь и сообщил, что его отпустили.

, жители вышли на митинг и через несколько часов мэр вышел на связь и сообщил, что его отпустили. Россию исключили из Совета Европы.

Зеленский выступил в Конгрессе США . Он призвал к введению новых пакетов санкций против РФ еженедельно, пока ее военная машина не остановится, выхода из России всех американских компаний, создания нового объединения — U-24. United for peace и предоставлению Украине защитных систем от российских авиационных и ракетных ударов.

. Он призвал к введению новых пакетов санкций против РФ еженедельно, пока ее военная машина не остановится, выхода из России всех американских компаний, создания нового объединения — U-24. United for peace и предоставлению Украине защитных систем от российских авиационных и ракетных ударов. Российские оккупанты пытались продвинуться в сторону Киева , но провалились, поэтому перешли к обороне, сообщили в Минобороны Украины.

, но провалились, поэтому перешли к обороне, сообщили в Минобороны Украины. По состоянию на конец прошлой недели из Гомельской области Беларуси вывезли более 2,5 тысяч трупов в Россию, сообщило Радио Свобода.

вывезли более 2,5 тысяч трупов в Россию, сообщило Радио Свобода. Украинская энергосистема завершила объединение с европейской



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиция России на переговорах значительно смягчилась.

на переговорах значительно смягчилась. В Запорожье сегодня прибыли 4329 беженцев из Мариуполя , 1033 из них — дети.

сегодня прибыли 4329 беженцев из , 1033 из них — дети. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с Сергеем Лавровым, стороны обсудили возможное прекращение огня в Украине. 17 марта Чавушоглу приедет в Украину.

встретился с Сергеем Лавровым, стороны обсудили возможное прекращение огня в Украине. 17 марта Чавушоглу приедет в Украину. Офис генпрокурора подтвердил расстрел ВС РФ 10 человек в очереди за хлебом в Чернигове.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 16 марта около 15:30 российские оккупанты обстреляли колонну гражданских людей, которые эвакуировались из Мариуполя в Запорожье . По предварительной информации, есть погибшие, среди пострадавших — дети.

. По предварительной информации, есть погибшие, среди пострадавших — дети. Международный суд ООН обязал Россию прекратить вторжение в Украину.

Украина захватила две тысячи российских военнопленных , которые могут дать показания о преступлениях России, заявил Владимир Зеленский.

, которые могут дать показания о преступлениях России, заявил Владимир Зеленский. 17 марта президент Украины Владимир Зеленский выступит перед депутатами немецкого Бундестага .

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В Харькове в результате обстрела рынка оккупантами погибли три человека, пятеро пострадали

в результате обстрела рынка оккупантами погибли три человека, пятеро пострадали В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который являлся самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину, сообщил народный депутат Украины Сергей Тарута.

в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который являлся самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину, сообщил народный депутат Украины Сергей Тарута. Страны-члены НАТО едины в решении н е создавать бесполетную зону над Украиной , несмотря на неоднократные призывы к этому президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

, несмотря на неоднократные призывы к этому президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи с главами парламентов и президентами стран G7 призвал их ввести эмбарго на российские энергоносители

во время встречи с главами парламентов и президентами стран G7 призвал их ввести эмбарго на российские энергоносители Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена, сейчас он находится в Запорожье.

освободили из плена, сейчас он находится в Запорожье. США передадут Украине 800 систем ПВО , 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 9 тысяч противотанковых систем. Позже Белый дом уточнил, какое оружие Вашингтон передаст Киеву. По данным ведомства, новый пакет помощи стоимостью $800 миллионов включает: 800 зенитных комплексов Stinger; 2000 Javelin; 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4; 100 тактических беспилотных летательных аппаратов; 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков; более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам; 25 000 комплектов бронежилетов; 25 000 шлемов.

, 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 9 тысяч противотанковых систем. Позже Белый дом уточнил, какое оружие Вашингтон передаст Киеву. По данным ведомства, новый пакет помощи стоимостью $800 миллионов включает: 800 зенитных комплексов Stinger; 2000 Javelin; 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4; 100 тактических беспилотных летательных аппаратов; 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков; более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам; 25 000 комплектов бронежилетов; 25 000 шлемов. Российские кафиры вечером 16 марта обстреляли частные дома в Подольском районе Киева , пока пострадавших не обнаружили.

, пока пострадавших не обнаружили.

В ближайшее время российские оккупанты не планируют нападать на Николаев, армия РФ движется за Херсон , сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Великобритания передаст Украине ПЗРК Starstreak. Это намерение подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

передаст Украине ПЗРК Starstreak. Это намерение подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 16 марта в Украине погибли по меньшей мере 726 гражданских и еще 1174 были ранены. В ООН считают, что реальные цифры гораздо выше.

и еще 1174 были ранены. В ООН считают, что реальные цифры гораздо выше. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что Россия нанесла авиаудар по бассейну Нептун в Мариуполе , где тоже находились исключительно гражданские.

, где тоже находились исключительно гражданские. На встрече министров обороны НАТО глава Минобороны Польши Мариуш Блащак представил проект миротворческой миссии в Украине.

В Черниговской области уничтожен состав боеприпасов и более 10 топливозаправщиков оккупационных войск.

уничтожен состав боеприпасов и более 10 топливозаправщиков оккупационных войск. Президент США Джо Байден впервые назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что такая риторика является « недопустимой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что такая риторика является недопустимой». Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение жалоб против РФ из-за исключения России из Совета Европы.

прекратил рассмотрение жалоб против РФ из-за исключения России из Совета Европы. Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт и один из пунктов обеспечения армии РФ на Киевском направлении .

. В Чернигове оккупационные войска разбомбили общежитие — погибли пять человек, среди которых трое детей.

оккупационные войска разбомбили общежитие — погибли пять человек, среди которых трое детей. В течение 16 марта украинская ПВО уничтожила не менее 10 вражеских самолетов и вертолетов.



Война России против Украины — события 16−17 марта 2022





05:53 Запоріжжя готове прийняти близько 30 тисяч переселенців

Заступник голови Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що місто Запоріжжя може прийняти близько 30 тисяч переселенців.



05:34 У Борисполі 11-річний хлопчик прийшов вночі до військових, щоб захищати Україну

У Борисполі Київської області 11-річний хлопчик Максим вночі прийшов записуватися добровольцем, щоб захищати Україну від російської агресії.

05:24 Qualcomm зупинили продаж процесорів російським компаніям

Компанія Qualcomm припинила продавати процесори російським компаніям за агресію РФ проти України.

У відповідь на пост міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, де той дорікнув американському виробнику в тому, що його продукт є в РФ, старший віцепрезидент компанії Нейт Тіббітс назвав це неправдою.

05:16 Кількість блокпостів на автошляхах буде скорочена, а ворожі ДРГ присутні всюди в Україні - Монастирський

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що кількість блокпостів на автошляхах буде скорочена.

Про це він розповів під час всеукраїнського телемарафону, зокрема пообіцявши налагодити порядок функціонування блокпостів.

Також очільник МВС розповів про затримання членів ворожих диверсійних груп у різних регіонах України.

04:56 Окупанти уразили три панамські кораблі в Чорному морі — Reuters

Три кораблі під панамським прапором були вражені російськими ракетами у Чорному морі. Одне судно затонуло.

Про це пише Reuters із посиланням на морське управління Панами.

Про постраждалих не повідомляється. Два інші залишаються на плаву із пошкодженнями.

04:42 Евакуація з Маріуполя проходила під обстрілами, градами та ракетами — мер

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про те, як проходить евакуація з міста та доставка туди гуманітарної допомоги під час його облоги російськими загарбниками.

У своєму зверненні він заявив, що останні п’ять днів місцева влада робила все, щоб колона транспорту з гуманітарним вантажем та автобусами в'їхала до міста.

04:42 Евакуація з Маріуполя проходила під обстрілами, градами та ракетами — мер

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про те, як проходить евакуація з міста та доставка туди гуманітарної допомоги під час його облоги російськими загарбниками.

У своєму зверненні він заявив, що останні п’ять днів місцева влада робила все, щоб колона транспорту з гуманітарним вантажем та автобусами в'їхала до міста.

04:42 Німеччина та Норвегія можуть побудувати водневий газопровід, щоб зменшити залежність від російського газу



Німеччина та Норвегія розглядають можливість будівництва водневого трубопроводу між двома країнами, щоб зменшити залежність Європи від постачання енергоресурсів із Росії.

Країни планують найближчим часом здійснити техніко-економічне обґрунтування проекту, який дозволить транспортувати водень із Норвегії до Німеччини.

04:03 Укрзалізниця оголосила графік евакуаційних поїздів на 17 березня



03:56 З російського AppStore зникло майже 7 тис. застосунків

З моменту початку повномасштабної війни проти України з російського AppStore зникло 6 982 мобільних застосунки.

Загалом програми, які вже пішли з російського App Store, завантажили близько 218 мільйонів разів.

03:50 Twitter видалив понад 50 тисяч брехливих повідомлень про війну Росії проти України

Компанія також заблокувала понад 75 тисяч акаунтів і маркуватиме державні ЗМІ України та Білорусі.



03:40 Посол Китаю в США Цінь Ган заявив, що Пекін спробував би запобігти нападу на Україну, якби знав про плани Росії

«Дозвольте мені відповідально заявити: твердження, що Китай знав, погодився чи мовчазно підтримав цю війну, є чистою дезінформацією. Всі ці заяви служать лише меті перекласти вину та облити брудом Китай», — написав посол Китаю в США.



03:34 Голова сумської ОДА Дмитро Живицький підбив підсумки 16 березня на Сумщині, де знаходяться російські окупанти.

За його словами, 16 березня українські захисники відбивали в окупантів Охтирський район, де ЗСУ повибивали їх артилерійські позиції в Тростянці, тоді як у Боромлі вдалося знищити кілька САУ та БУК і потрапити в склад боєприпасів ворога.



03:30 Росіяни хочуть створити псевдоорган влади у Херсоні

Російські окупанти намагаються встановити у тимчасово зайнятому Херсоні псевдоргани влади.

«Сьогодні російські окупанти заявили про створення у Херсоні «Комитета спасения «За мир и порядок», до складу якого увійшли місцеві проросійські політики та колаборанти», — заявило об'єднання Інформаційний спротив.

Російські ЗМІ вже почали популяризувати зазначений «комітет» як нібито чинний орган влади у Херсоні.

03:24 РФ витратила набагато більше авіаційної зброї, ніж планувала — британська розвідка

Враховуючи затримки у досягненні поставлених цілей та неспроможність контролювати Україну у повітряному просторі, Росія, ймовірно, витратила набагато більше авіаційного озброєння, ніж планувала. Про це повідомляє британська розвідка.

Відтак, ймовірно, Росія вдасться до використання старішої, менш точної зброї, яка є менш ефективною у прицільності, що з більшою ймовірністю призведуть до жертв серед мирного населення.

03:09 Міністр оборони Олексій Рєзніков розповів про втрати росіян, які вони зазнали під час війни в Україні

«У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме. Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ», — заявив міністр.

02:50 США обіцяють платити за дані про активи російських клептократів

США запускають платформу, за допомогою якої платитимуть за інформацію про активи російських клептократів на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє Мінфін Сполучених Штатів, разом із Австралією, Канадою, Німеччиною, Францією, Італією, Японією, Великобританією та ЄС створено опергрупу для пошуку активів російських олігархів та чиновників.

02:44 Міністр транспорту Канади Омар Альгабра заявив, що Канада закрила свій авіаційний простір для білоруських літаків

«Ми забороняємо білоруським літакам використовувати повітряний простір Канади у відповідь на їхню підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні», — написав Альгабра.

02:25 Російські диверсанти знайшли «шляхи» для потрапляння в Україну з Європи — Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє про існування небезпеки потрапляння на територію України російських диверсантів із Європи.

Повідомляється, що окупанти хочуть потрапити в Україну, представляючись «журналістами».

02:16 Повноважний посол КНР в Україні Фань Сяньжун заявив, що Китай ніколи не нападе на Україну, а буде допомагати

«Китай і Україна — це стратегічні партнери, цей рік — це 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами. Китай — дружня держава для українського народу. Я, як Посол, можу з відповідальністю сказати, що Китай назавжди буде хорошою силою для України і в економічному, і в політичному плані. Ми завжди будемо поважати вашу державу, розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємовигоди. Ми поважатимемо той шлях, який вибирають українці, бо це суверенне право кожного народу», — зазначив посол.



02:05 США та п’ять європейських країн скликають засідання Ради безпеки ООН через війну в Україні

США, Великобританія, Франція, Албанія, Ірландія та Норвегія ініціювали проведення засідання Ради Безпеки ООН через війну в Україні.



02:02 Біля драмтеатру в Маріуполі, по якому завдала авіаудару Росія, були написи «Діти» — супутникові знімки

Перед маріупольським драматичним театром, по якому 16 березня завдала авіаудару Росія, на асфальті було великими літерами написано «Діти» — там ховалися сотні мирних жителів.

Зведення Генштабу на 00:00 17 березня

На Волинському напрямку російські війська активно використовують територію білорусі для розміщення своїх ракетних комплексів і завдання ракетних ударів по Україні.

Прикордонники білорусі постійно моніторять обстановку у прикордонних з Україною районах, а білоруські розвідувальники опитують громадян, які перетинають українсько-білоруський кордон.

На Поліському напрямку ворог зосереджує зусилля на розвідці та контрбатарейній боротьбі. Значних успіхів не має.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, перегрупувати війська та поповнити запаси.

Противник намагається просунутись південніше міста Ізюм, імовірно, для подальшого наступу в напрямку Слов’янська. Успіху не має.

У Південнобузькому операційному районі після завданого ЗСУ удару по аеродрому тимчасово окупованого Херсону окупанти намагаються перебазувати вцілілу техніку.

Кораблі чорноморського флоту рф продовжують блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

01:01 ВООЗ підтвердила 43 атаки на медзаклади в Україні

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила 43 атаки на медичні установи у країні.



Нове звернення Володимира Зеленського:

Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни — Зеленський

Президент розповів про ідею створення нового міжнародного об'єднання, яке гарантуватиме швидку відповідь агресору.

«У виступі в Конгресі я звернувся до США та всіх відповідальних країн світу з приводу створення нового об'єднання U-24 — нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко та ефективно. Відразу. Не за тижні, місяці, роки, а за перші 24 години з нападу», — зазначив Зеленський.

Зеленський — росіянам: Чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда?

Президент заявив, що якщо Росія продовжить агресію проти України, то її втрати перевищать війни у Чечні та Афганістані.



00:34 У небі над Київською областю збили російський СУ-25 та підбили СУ-35



Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що вночі 17 березня в небі над Київською областю було знищено ворожий СУ-25 та підбито СУ-35.

00:28 У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли про черговий російський фейк про нібито «ноутбук українських військових з даними про цілі ударів Точкою-У»

Російське пропагандистське агентство РИА Новости опублікувало заяву «народної міліції» псевдореспубліки «ДНР» про те, що вона нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів Точкою-У, серед яких — Будинок уряду, радіотелецентр та військкомат у Донецьку.

«І все виглядало б правдоподібно, якби окупанти додали трохи „мозків“ до цього фейку. У демонстрованому ними фото нібито з комп’ютера українських військових слово „об'єкти“ написано з російською „э“… Саме фото зроблене ніби на старезному ноутбуці, який точно не тягне на секретний архів документів українських захисників», — зазначили у ЦПД і закликали вірити лише перевіреній інформації.

00:24 Україна не підвищуватиме тарифи на електроенергію для населення в умовах повномасштабної війни, розв’язаної Росією

Про це міністр енергетики Герман Галущенко.

«Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який допоміг би всім генераціям спокійно пройти цей період», — сказав Галущенко.

00:06 Прес-секретар глави Офісу президента Даша Зарівна заявила, що мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону окупантів, обмінявши його на дев’ятьох полонених російських строковиків.

«Зараз дуже багато питань щодо деталей його утримання в полоні й того, як сталося звільнення. Понад п’ять днів викрадачі утримували мера, примушуючи до співпраці, але він не підкорився. За нього Росія отримала дев’ятьох своїх полонених солдатів 2002—2003 років народження. Це фактично, діти, строковики, яких, за словами російського Міноборони, в Україні немає, але весь світ знову бачить, що їх там є», — заявила Зарівна.

00:00 Бомбардування Маріуполя відбувається щонайменше 25 літаками, які вилітають з окупованого Росією Севастополя, повідомив народний депутат Сергій Тарута в ефірі Радіо НВ.

«Вони повністю стирають Маріуполь, щоб змусити його здатися, щоб надавити на керівництво країни, аби вони пішли на ті умови, які [в Росії] постійно висувають. Умови абсолютно неприємні для того, щоб їх обговорювати, а не приймати. <...> Останні три дні по 25 літаків ([15 березня] було біля 28) летять з Севастополя і скидають бомби на Маріуполь, повністю його руйнують, щоб Маріуполь здався. <...> Наше завдання — зробити так, як робили в Ізраїлі: кожен пілот, який вилітає бомбардувати по всім містам країни, мусить бути знищений», — вважає Тарута.

23:56 Окупанти обстріляли місто Сарни

У місті Сарни Рівненської області ракетного обстрілу зазнав один з військових інфраструктурних об'єктів. Попередньо, жертв та постраждалих немає.



23:33 Білоруські журналісти повідомили про звуки вибухів у кількох містах

У низці білоруських міст і селищ було чути вибухи. Очевидці повідомили про вибухи у Барановичах, Лунинці, Ольманах Брестської області, Речиці Гомельської області.

23:27 Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов запевнив, що російські окупанти не мають шансів захопити Харків. У області українська армія переходить у контрнаступ

За словами Синєгубова, критичними точками в області залишаються Ізюм, Балаклея, Вовчанськ, Куп’янськ, Липці та Циркуни.



23:10 Окупанти взяли в полон Народного Героя України у Маріуполі

До полону окупантів потрапила Юлія Паєвська Тайра — відомий волонтер, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних жителів на Донбасі.

Про це повідомили волонтер Наталія Воронкова та політик Оксана Корчинська.

Корчинська розповіла, що Паєвська потрапила в полон 16 березня у Маріуполі, востаннє з нею був зв’язок приблизно о 16:00.

23:05 З Маріуполя в Запоріжжя прибули понад 6,4 тисячі людей — Верещук

Україна організувала збір людей, які вибралися з Маріуполя до Бердянська. За словами Верещук, усі 15 автобусів із маріупольцями вже доїхали до Запоріжжя. Загалом у місто прибули 6426 маріупольців, із них 2039 дітей. Колони приватного транспорту продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Продовольство та медикаменти українська сторона залишила в Бердянську, там організовано пункти допомоги всім, хто виїхав із блокадного міста.



23:01 Королівська родина Бельгії прийме у себе українських біженців

Бельгійський королівський палац повідомив, що король Філіп та королева Матильда вирішили прийняти у себе українських біженців.

Бельгійська королівська родина надасть українським біженцям дві квартири, що належать королівському благодійному фонду Royal Donation, у яких зможуть розміститися три сім'ї біженців з України

22:59 Російська агресія. ППО України знищила десять літаків та вертольотів окупантів — Генштаб ЗСУ

Українські захисники за добу, 16 березня, збили десять російських літаків та вертольотів, повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ у Telegram.

«Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня», — повідомляє відомство.

Також протиповітряна оборона Сухопутних військ повідомляє про ще одного збитого винищувача бомбардувальника Су-34 та гелікоптера Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно.

22:59 Україна має виключити Росію з будь-яких домовленостей про свою безпеку — Огризко

Україна повинна виключити Російську Федерацію з будь-яких домовленостей про свою безпеку, як державу, що ігнорує усі зобов’язання та договори, розповів в ефірі Радіо НВ колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

«Скажу вам відверто, що після 24 лютого вся та система глобальної безпеки до якої ми звикли в усі ці останні 80 років — вона насправді припинила своє існування. Це вже перейшло, мені здається, у сторінки шкільних підручників і не більше. Чому? Тому що не можна будувати спільну систему безпеку з такою країною, як Російська Федерація і це вже для всіх стає очевидним і зрозумілим», — сказав ексдипломат.

22:57 Голова поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський заявив, що внаслідок сьогоднішніх ударів з важкої артилерії по одному з житлових мікрорайонів Чернігова загинули 13 і постраждали десятки людей.

«Снаряди влучили у багатоповерхівку та впали на території поблизу магазину. Там якраз стояло багато людей — вони вишикувалися в чергу за хлібом. Внаслідок ворожої атаки загинуло 13 осіб та постраждали десятки мирних громадян!» — написав він на своїй сторінці у Facebook.

22:46 У Кремлі відповіли президентові США Джо Байдену, який назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.



Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що така риторика є «неприпустимою».

"Вважаємо неприпустимою та непробачною таку риторику глави країни, від бомб якої загинули сотні тисяч людей", — сказав він.

22:41 Президент Литви Гітанас Науседа засудив атаку російського агресора на драматичний театр у Маріуполі



«Терористична атака Росії проти безневинних українських людей у Маріупольському драмтеатрі є воєнним злочином. Усередині перебували мирні жителі, які ховалися від обстрілів. Ми не можемо дозволити Росії продовжити цю криваву лазню. Ми маємо діяти зараз, створюючи гуманітарні коридори в Україні!» — написав Науседа на своїй сторінці у Twitter.





22:37 США спостерігають «підвищену військово-морську активність» окупаційних військ у північній частині Чорного моря поблизу Одеси

Про це повідомив неназваний представник американського Міноборони у коментарі СNN.

«Ми також самі спостерігали обстріл деяких міст, деяких населених пунктів за межами Одеси, поблизу Одеси», — сказав чиновник.

Обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі, додав він.





22:33 Зупинити агресора можуть Збройні сили України, знищуючи ворога, адже росіяни вийдуть на протести з закликами «Ні війні!» лише тоді, коли будуть голодні, розповів в ефірі Радіо НВ журналіст Роман Цимбалюк.







22:26 Протягом 16 березня українська ППО знищила не менше 10 ворожих літаків і гелікоптерів

Про це повідомляється в Telegram-каналі Генштабу ЗСУ.

«Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно», — перераховується в повідомленні.

Також зазначається, що винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів і 16 березня були пуски керованих ракет.

«Будемо уточнювати і перевіряти чи були уражені цілі», — зазначили в Генштабі ЗСУ.





22:23 У Службі безпеки України заявили, що російських солдатів-строковиків, які беруть участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, змушують підписувати контракти

«В етері росЗМІ путін цинічно заявляє, що строковиків на війні в Україні немає. Немає, бо всіх убитих строковиків одразу роблять контрактниками. А тих, хто поки що живий — просто „глушать, щоб не телефонували нікому, щоб нікому нічого не розповідали…“», — сказано в повідомленні СБУ.

Спецслужба опублікувала перехоплення розмови солдата 15-го мотострілецького полку таманської дивізії РФ з матір'ю, з якої випливає, що в росіян закінчується паливо, а забирати їх з України ніхто не буде. За словами окупанта, їх агітували підписати контракт, але вони відмовилися. Також росіянин розповів, як командування не позначило розташування дивізії на картах, тому російські війська завдали авіаудару по своїх.

«Під Сумами окупанти потрапили в оточення, а на батьківщині їх вже списали, як непотріб… Тепер солдат-строковиків змушують підписати контракт. Щоправда, не сказали, для чого ж смертниками статус „контрактника“? Відповідь очевидна: просто тому, що „их там нет“», — додали в СБУ.





22:15 У Канаді заарештували російський вантажний літак Ан-124 Руслан, він допомагатиме транспортуванню оборонних вантажів між США, Канадою та Україною.

Про це повідомляє Av Web.

Літак заарештували в Торонто, коли він привіз тести на COVID-19, незважаючи на те, що в Канаді заборонили російським літакам вторгатися в їхній повітряний простір.

АН-124 Руслан належить російській вантажній авіакомпанії Волга-Дніпро. Наразі літак припаркований на доріжці в Торонто і перебуватиме там протягом невизначеного часу.





22:02 У Чернігові окупаційні війська розбомбили гуртожиток — загинули п’ятеро людей, серед яких троє дітей

Про це повідомляється в Telegram-каналі ДСНС України.

Зазначається, що рятувальники виявили тіла загиблих під час розбору конструкцій пошкодженого через обстріли гуртожитку.

21:55 Резніков закликав жителів ОРДЛО та окупованого Криму всіма способами уникати мобілізації

«Окремо звертаюся до мешканців ОРДЛО та Криму з Севастополем. Ми продовжуємо вважати вас громадянами України. Тим, хто не став колаборантом і не вчинив злочинів, нічого не загрожує», — написав він у Facebook.

Резніков закликав тих українців, яких зараз насильно мобілізують до російських військ робити все, щоб не потрапити на фронт, у тому числі «тікати та ховатися». Якщо ж уникнути армії РФ не вдалося, необхідно за першої нагоди перейти на бік української армії, щоб врятувати своє життя, додав міністр.

«Для тих, хто зрадив присязі у 2014 році, повідомлення таке. Ви вчинили злочин проти України, проти українського народу. Ви краще за будь-кого знаєте, що росіяни ставляться до вас як до потенційних зрадників. Тому направляють у найбільш небезпечні точки. Ваше життя для них нічого не вартує. Ви бачите, що Росія цю війну неодмінно програє. Хочете жити — тікайте. Або здавайтеся в полон», — пише Резніков.

Голова Міноборони додав, що, якщо українці, здадуться в полон з технікою та важливою інформацією про окупантів, українські суди врахують це як пом’якшувальну обставину.

«Збережете життя, відбудете покарання, отримаєте шанс почати все спочатку в мирі. Тільки не зволікайте», — написав він.





21:44 Артилерія ЗСУ знищила командний пункт і один із пунктів забезпечення армії РФ на Київському напрямку.



Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, йдеться про командний пункт і пункт забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ.





21:40 Європейський суд з прав людини припинив розгляд скарг проти РФ

Про це повідомляє сам ЄСПЛ.

Це рішення пов’язане з виключенням Росії з Ради Європи.

«Суд ухвалив призупинити розгляд усіх заяв проти Російської Федерації до розгляду ним правових наслідків цієї ухвали для роботи суду», — сказано в повідомленні ЄСПЛ.

Юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі держави-члени Ради Європи, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. РФ ратифікувала конвенцію 1998 року.

6 березня Європейський суд з прав людини заборонив агресору обстрілювати цивільну інфраструктуру України та забезпечити безпечний прохід гуманітарної допомоги.







21:34 СБУ спростувала фейк Міноборони Росії про те, що нібито «за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців».

«Cлід звернути увагу, що тези про „провокацію СБУ“ з’явились після того, як російські окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей. Тож очевидно, що подібні заяви загарбників — лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину», — наголошується в повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

У відомстві наголосили, що жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який руйнують російські ракети та бомби.



«Офіційно зазначаємо: СБУ навіть в теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. Бо ми не діємо методами окупантів!» — додали в СБУ.





21:25 Президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем

Відповідаючи на запитання журналістки FoxNews Джекі Генріх, Байден сказав, що вважає Путіна воєнним злочинцем. Це перша така заява від Білого дому.





21:21 У Чернігівскій області знищено склад боєприпасів та понад 10 паливозаправників окупаційних військ.

«Артилерія оперативного командування Північ відпрацювала по складу боєприпасів та більше 10 паливозаправників росіян на Чернігівщині», — сказано в повідомленні в Telegram-каналі Міноборони.

21:18 На зустрічі міністрів оборони НАТО голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак презентував проєкт миротворчої місії в Україні

Про це повідомляє Polsat News.

«Україну атакувала Росія, триває війна, гине мирне населення. Звичайно, Північноатлантичний альянс не погоджується з такою ситуацією. Тому ми обговорювали дії, які потрібно вжити, щоб зупинити це вторгнення», — сказав міністр.

Зазначається, що Блащак представив проєкт про миротворчу місію союзникам і «це питання буде обговорено, його винесено на стіл».

«Я хотів би зазначити, що серед союзників, серед усього Північноатлантичного альянсу є єдність щодо оцінки ситуації, щодо оцінки російської агресії проти України», — наголосив Блащак.





21:16 Кирило Михайлов, аналітик дослідницької групи CIT (Conflict Intelligence Team) розповів в ефірі Радіо НВ про наміри російського командування залучати до війни в Україні бійців як білоруської армії, так і найманців з Близького Сходу та пошук допомоги у Китаю







21:14 Російських вчених позбавили звань почесних докторів Харківського національного університету імені Василя Каразіна

Таке рішення ухвалила вчена рада ХНУ на онлайн-засіданні, повідомили у пресслужбі університету у середу, 16 березня.

Зокрема, почесне звання втратив ректор Московського державного університету імені Василя Ломоносова Віктор Садовничий.

У ХНУ нагадали, що Садовничий народився у селі Краснопавлівка Харківської області. Однак це не завадило йому разом із сотнями членами Спілки ректорів Росії підписати вірнопідданий лист на підтримку вторгнення в Україну.





21:11 Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що Росія завдала авіаудару і по басейну Нептун в Маріуполі, де теж перебували виключно цивільні.

Наразі люди перебувають під завалами, серед них вагітні та жінки з дітьми.

21:04 За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 16 березня в Україні загинули щонайменше 726 цивільних громадян і ще 1174 були поранені

В ООН вважають, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.

Зокрема, це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

«Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема, обстріли із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», — сказано у зведенні.

20:59 Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak

Ці наміри підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає BBC.

За інформацією видання, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у середу Воллес заявив, що «ми їх постачаємо. Вони вирушать до театру воєнних дій».

При цьому не уточнюється, скільки саме ПЗРК буде передано в Україну.

Переносні ПЗРК Starstreak можуть збивати повітряні цілі на відстані до 5 км.





20:54 Найближчим часом російські окупанти не планують нападати на Миколаїв, армія РФ рухається за Херсон.

Про це повідомив голова Миколаїської ОДА Віталій Кім у Telegram.

Він уточнив, що за Херсоном окупанти робитимуть нову лінію оборони.

«Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки ворог обкопується і нічого не хоче робити. Окупант рухається за Херсон, готує нову лінію оборони», — заявив він.

Кім наголосив, що найближчим часом Миколаїв буде у тилу.

За його словами, українська сторона також має втрати, хоча українські герої йдуть в атаку і відвойовують території.

Кім також стверджує, що окупанти розгублені та не розуміють, хто і звідки їх обстрілює. Їх, за словами Кіма, покинули командири.



20:50 У Харкові троє рятувальників були поранені під час гасіння пожеж внаслідок вибухів російських снарядів.

Про це повідомляється на сторінці ДСНС у Харківській області у Facebook.

«16 березня троє рятувальників під час гасіння пожеж на об‘єктах Московського та Слобідського районів Харкова були поранені вибухами російських снарядів. Травмованих співробітників ДСНС доправили до лікарні з осколковими пораненнями тіла. Один з травмованих рятувальників перебуває у реанімації, в нього чисельні перелами — пошкоджені руки, ноги та ребра», — сказано в повідомленні.





20:39 МЗС України відреагувало на знищення окупаційними військами будівлі драматичного театру у Маріуполі, де перебували сотні жителів міста, які втратили свої домівки через постійні обстріли окупантів.

В офіційній заяві українського зовнішньополітичного відомства, опублікованій на сторінці його спікера Олега Ніколенка у Facebook наголошується, що Збройні сили Російської Федерації продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по об‘єктах цивільної інфраструктури в Україні в порушення норм міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

«У результаті бомбового удару була зруйнована центральна частина будівлі театру, багато людей опинилося під завалами. Наразі неможливо встановити точну кількість постраждалих через триваючі обстріли. Завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, Росія скоїла черговий воєнний злочин», — заявили в МЗС.



Зазначається також, що цей злочин було скоєно в той час, коли президентка Міжнародного суду ООН зачитувала наказ, який зобов‘язав Росію негайно припинити всі військові дії на території України.

«Режим Путіна вже давно перетнув межу людяності. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших злочинів проти українців, була покарана.», — наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС також закикало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію, аби зупинити звірства російської армії в Україні, а також продовжувати надавати нашій державі підтримку задля захисту українського народу.

20:30 Президент США Джо Байден 16 березня оголосив, що США передадуть додаткову допомогу Україні, Білий дім уточнив, яку саме зброю Вашингтон передасть Києву.

За даними відомства, новий пакет допомоги вартістю $800 мільйонів включає:

800 зенітних комплексів Stinger;

2000 Javelin;

1000 легких протитанкових знарядь та 6000 протитанкових систем AT-4;

100 тактичних безпілотних літальних апаратів;

100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів та 400 дробовиків;

понад 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї, гранатометних та мінометних пострілів;

25 000 комплектів бронежилетів;

25 000 шоломів.

20:15 У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію в Україні станом на 18:00 середи, 16 березня

Згідно зі зведенням, опублікованим у Facebook Генштабу:

противник отримує жорстку відсіч українських захисників, зазнає значних втрат у живій силі та техніці;

з початку доби Повітряні Сили ЗСУ знищили два ворожі літаки Су-30СМ на Одещині, вертоліт Ка-52 біля Миколаєва та літак Су-34 у Чернігівській області. Дані про втрати окупантів уточнюються;

російські війська продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, житлових кварталах, обстрілюють колони мирних жителів, які евакуюються з гарячих точок. Окупанти утримують цивільних у заручниках, займаються мародерством, грабують місцеве населення та викрадають людей;

через примусову мобілізацію чоловіків у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, регіон наближається до гуманітарної катастрофи. Лікарні Макіївки не можуть надавати допомогу населенню через брак кваліфікованого персоналу;

ЗСУ успішно відбивають збройну агресію противника, на окремих напрямках українські підрозділи перегрупувалися та перейшли в контрнаступ;

українські захисники прикривають державний кордон та морське узбережжя, виконують завдання територіальної оборони на окремих напрямках.







20:01 НВ з’ясував, чому ППО України не може перехоплювати усі Іскандери окупантів







19:57 Російські окупанти увечері 16 березня обстріляли приватні будинки у Подільському районі Києва

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Ввечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди влучили у кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики» — пише він.



За словами Кличка, загоряння було локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі продовжуються. Мер зазначив, що наразі постраждалих не виявили.

«Пошкоджено газопровід низького тиску. Аварію ліквідують спеціалісти газової служби», — додав Кличко.







19:54 16 березня, майже пів тисячі медичних фахівців надають допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Команда волонтерів центру медико-психологічної допомоги, який діє під патронатом Львівської ОВА, постійно розширюється. Зараз там чергують стаціонарні психотерапевти, психіатри, педіатри, терапевти, травматологи, кардіологи, гінекологи та інші спеціалісти. Їхнє завдання — стабілізувати психоемоційний стан людей, які приїхали із зони бойових дій, і надати їм першу домедичну допомогу. Тих, хто потребує медикаментозної терапії, скеровують у лікарні. Пункт медико-психологічної допомоги працює цілодобово», — повідомив Максим Козицький.





19:51 Українські спецслужби в черговий раз перехопили розмову російського військового телефоном зі своїми близькими, де він визнає, що йому буде соромно за свою участь у війні

Відповідний запис опублікував голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

Судячи з аудіо, російський солдат розмовляє з дівчиною чи дружиною у Росії.

«Напис „не*уй шастати“ ніколи не забуду. Ми колись заїхали в Україну, скрізь на парканах — ну, не скрізь, але трапляється — де проходили якісь бойові дії, де проходила наша армія, коротше, написи там, бл*, „російські окупанти, йдіть! Ми вас не кликали, ми вас не чекали“, там „російські загарбники“, „Путін — х*йло“. На одній зупинці, якось сидить людина, ну видно, мертва людина, а зверху напис — „не*#й шастати“. Я ось це, блін, не забуду», — наголосив він.

Він зізнався, що російські війська не «звільняють» українців, а вбивають їх.

«Знаєш, я не відчуваю, як ось там, наші прадіди, бл*ть, коли вони воювали у Великій Вітчизняній, що вони праве діло чинили… Я взагалі… Ніхто з нас пишатися цим не буде», — підсумував він.





19:48 НВ Бізнес опублікував стенограму онлайн-наради Міністерства промисловості та торгівлі Російської Федерації з більш ніж 30 представниками найбільших металургійних та металоторговельних компаній, а також їхніх суміжників.

Майже всі учасники понад 20 хвилин мовчки слухали монолог Євтухова, в якому той ультимативно зажадав знизити ціни на внутрішньому ринку, розкрити собівартість виробництва, обмежити націнку та забезпечити доступність металопрокату для всіх споживачів. Незгодним він пригрозив передати інформацію до «відповідних органів» і витурлити з ринку.





19:41 Мінцифри спільно з Офісом Президента України, Мін'юстом, Офісом Генерального прокурора, Представництво Президента в Автономній Республіці Крим, а також Київською Школою Економіки запустило сайт Доказ для найточнішої та вчасної фіксації військових злочинів.

Це допоможе притягти Росію до відповідальності та посилити покарання. У Telegram-каналі Дія опубліковано інструкцію з роботи з ресурсом.







19:38 Міністерство реінтеграції запустило гарячу лінію з кризових питань щодо евакуації з міст, які злочинно обстрілюють російські окупанти.

Гаряча лінія працює за телефонами — +380443551478 та 1548.

«У зв’язку зі складною ситуацією у нашій державі, спричиненою агресією та повномасштабною війною з РФ, в Мінреінтеграції створено цілодобову „гарячу телефонну лінію“ для координації зусиль з надання допомоги громадянам, центральним та місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування», — сказано у повідомленні відомства.

На гарячій лінії працює команда Мінреінтеграції, яка відповідає на запитання щодо:

Евакуації цивільного населення до безпечних територій.

Оповіщення про місця та час збору.

Маршрут руху у межах гуманітарних коридорів.

Місця прибуття та організованого надання першої необхідної допомоги евакуйованим.

Також повідомляється, що за допомогою гарячої лінії працівники Мінреінтеграції отримують інформацію щодо населених пунктів, мешканці яких потребують гуманітарної допомоги або евакуації для подальшого створення нових або внесення змін у систему роботи існуючих гуманітарних коридорів.





19:36 Проєкт Український Свідок розповів, як рятують життя домашніх улюбленців під час війни.





19:35 Жанна Пархоменко, народжена в Україні жителька Чехії, яка допомагає із адаптацією українським біженцям, розповіла НВ про проблеми, із якими вони стикаються, і дала слушні поради







19:32 Оператор Vodafone Україна скасував обмеження щодо роздачі мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зміни стосуватимуться низки тарифних планів оператора з безлімітним інтернетом: Vodafone Unlim 3G, Vodafone Unlim 3G Plus, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo 2019.







19:26 США передадуть Україні 800 систем ППО

Про це заявив у своєму зверненні президент Джо Байден.

Також Україна отримає 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 9 тисяч протитанкових систем.





19:23 Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що хоча плани російського диктатора Володимира Путіна провалилися, не можна недооцінювати можливості Кремля продовжувати війну проти України

«Президент Путін недооцінив українські збройні сили, єдність українського народу, як і мужність українського керівництва. У комбінації з масивною підтримкою, яку отримує українська армія і яку вона отримувала багато років від союзників, змусили Путіна змінити свої плани та зрозуміти, що його швидка перемога, бліцкриг, щоб взяти під контроль Київ за дні, провалився», — сказав він під час пресконференції у Брюсселі.

«Ми не повинні недооцінювати російські можливості, коли йдеться про продовження війни, а також можливості продовжувати атакувати, включаючи міста — ми бачили, як Росія була відповідальна за брутальну війну в Чечні та Сирії», — додав він.





19:19 Аукціонні будинки Sotheby’s та Christie’s не проводитимуть заплановані торги «російським мистецтвом»

Скасовані торги були заплановні на червень, пише The Art Newspaper з посиланням на коментарі офіційних представників компаній.

«Sotheby’s не проводитиме торги російським мистецтвом у червні. Наші серця та думки звернені до всіх, хто постраждав під час української кризи», — сказано в заяві компанії.

Як зазначає видання, за кілька годин після того, як Sotheby’s скасував аукціони, Christie’s також вирішив відмовитися від торгів.

У прес-службах аукціонних будинків повідомили, що компанії виконують нові санкційні закони Британії та США, які забороняють угоди з фізичними особами та компаніями із Росії, внесеними до списку.

За даними видання, під час Російського тижня в Sotheby’s у листопаді 2021 року обсяг торгів склав 17,7 млн ​​фунтів.







19:14 Зважившись на божевільну повномасштабну війну з Україною, російський диктатор Володимир Путін оголив непривабливу реальність про армію своєї країни: вона далеко не така сучасна й потужна, як він довгі роки намагався показати світові.

НВ опублікував переклад статті про це колумніста The Washington Post Девіда фон Дреле.





19:09 16 березня армія РФ знову здійснила спробу прорватися до Чернігова, однак її зустріла територіальна оборона

Про це повідомляється в Telegram-каналі Міноборони.

«Ворог зазнав значних втрат та відступив. Бійці Територіальної оборони тримають свої позиції та нарощують кількість фортифікаційних споруд. Перемога за нами!» — заявили у відомстві.





19:07 Мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону, зараз він перебуває у Запоріжжі.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він наголосив, що Федоров уже поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

«Друзі, хороші новини із Запоріжжя. Щойно успішно завершилася спецоперація зі звільнення мера Мелітополя Івана Федорова. Він у безпеці. Щойно поспілкувалися з президентом та головою Офісу. Своїх ми ніколи не кидаємо. І вже незабаром Іван повернеться до виконання своїх обов’язків мера українського Мелітополя», — заявив Тимошенко.





19:02 Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з головами парламентів та президентами країн G7 закликав їх ввести ембарго на російські енергоносії

Він також наголосив, що класична мирна дипломатія на Росію не діє.

«Весь світ переконався, що класична мирна дипломатія для Кремля не працює. Клуб порядних джентльменів, які грають за правилами — не для Росії. Час обезкровити злочинний режим Росії — ввести ембарго на енергоносії. Я розумію, що за цим стоятимуть і економічні втрати для інших країн. Але кінцевий виграш для всього світу вартий того», — сказав Стефанчук.

Він додав, що Україна не може вчасно розпочати посівну кампанію через постійні бомбардування, ведення бойових дій, міграцію. Крім того, Росія знищує українську сільськогосподарську техніку.

«Ми можемо показати Путіну, що є лише один шлях для вирішення ситуації. Це деескалація, вивід військ, визнання України в її міжнародно визнаних кордонах, публічне покаяння та виплата репарацій. Звертаюсь до європейських колег із закликом надати Україні членство в ЄС. Дайте відповідь на танки та ракети цінностями, а не бюрократією. Лише спільними зусиллями ми виграємо цю битву за спільне світле майбутнє вільного світу», — підсумував голова Верховної Ради.

Також Стефанчук запросив усіх спікерів до України, щоб вони на власні очі пересвідчилися у терористичних діях РФ на території України.





19:00 Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував матеріал Financial Times про «попередню мирну угоду», якої нібито досягли Росія та Україна

«Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, — це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн», — написав він у Twitter.







18:57 Країни-члени НАТО єдині у вирішенні не створювати безпольотну зону над Україною, попри неодноразові заклики до цього президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«В Україні не буде розгортання повітряних чи наземних сил, і це єдина позиція наших союзників», — сказав Столтенберг.

Він уточнив, що міністри обговорили це питання на зустрічі голів МЗС у вівторок, додавши, що Альянс має намір «не допустити ескалації війни з Росією».

«Ми бачимо руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні, але може стати ще гірше, якщо НАТО вдасться до дій, які фактично перетворять це на повноцінну війну між НАТО і Росією», — додав Столтенберг.





18:53 Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не уповноважений ухвалювати жодних рішень, адже в тій країні усе залежить від однієї людини — президента Володимира Путіна, заявив в інтерв'ю НВ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Він розповів, яким було його спілкування з Лавровим в Анталії 10 березня.

«Я півтори години намагався залучити його у вирішення двох проблем: це гуманітарний коридор із Маріуполя і 24-годинне перемир’я. Але людина була не готова ухвалювати жодних рішень. Був момент, коли я запропонував: якщо ви не можете ухвалювати рішення, давайте прямо зараз візьмемо телефони, подзвонимо тим, хто може ухвалити такі рішення, президентам чи головнокомандувачам, і скажемо, що є політична воля це зробити. Він відмовився», — зазначив Кулеба.

За його словами, в Україні давно вели підготовку до зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

«Логіка дуже проста: якщо в Росії усе вирішує Путін, значить треба так чи інакше вести переговори з Путіним. При цьому я не маю жодних сумнівів у тому, що це буде принципова розмова. Ви усі бачите дії президента Зеленського, його слова, тому на таку зустріч ніхто не поїде здаватися», — запевнив український міністр.

Він додав, що нинішні переговори делегацій України та РФ на «білоруському треку» не можна вважати підґрунтям для діалогу президентів, бо «там усе одно залишаться невирішувані питання, які потребуватимуть політичних рішень на найвищому рівні».







18:50 Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала після візиту до Києва заявив, що українській армії потрібно більше зброї, щоб протистояти російській агресії

Про це повідомляє Reuters.

«Українці борються дуже хоробро, борються розумно і стратегічно, але мають шанс протистояти величезній перевазі (Росії - ред.) тільки в тому випадку, якщо західні країни поставлять достатньо військової техніки», — сказав Фіала.

Він додав, що постачання озброєння для ЗСУ — завдання сьогодення. Фіала зазначив, що Чехія, Польща та Словенія вже надають Києву військову допомогу.

«Потрібно це посилити. Це має робити більша кількість країн і постачання має бути швидким і, по можливості, великим», — додав він.





18:48 Росія може втратити приблизно третину свого експорту нафти після вторгнення російських військ в Україну

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує, що санкції проти Росії та бойкот російської нафти західними компаніями можуть призвести до зниження її експорту на третину.

Про це йдеться у доповіді Агентства.

Введені проти Росії санкції переважно не торкаються торгівлі енергоресурсами. Водночас великі нафтові компанії, трейдери, перевізники та банки масово відмовляються вести бізнес із Росією, яка стала токсичною через напад на Україну.





18:46 Роскомнагляд заблокував цілу низку російських та іноземних ЗМІ

Російським користувачам закрили доступ до 30 ресурсів, серед яких Кавказький вузол, Нові вісті, білоруське Єврорадио, естонський Postimees, а також ізраїльські Дев’ятий канал та Вести Ізраїлю.

Серед недоступних для жителів РФ виявився і знаменитий Beelingcat, який широко висвітлює ситуацію з російським вторгненням в Україну.

Доступ до ресурсів був обмежений на вимогу Генпрокуратури від 24 лютого, тобто у день початку війни.





18:43 Фінансова поліція Італії заарештувала віллу російського олігарха Петра Авена у містечку Порто Рафаель

Нерухомість вартістю 4,3 мільйони євро заарештували у день народження Петра Авена 16 березня, йому виповнилося 67 років. Про це повідомили в італійському медіа la Repubblica.

Петро Авен — російський бізнесмен, один із співвласників російського фінансового консорціуму Альфа-Групп. Йому належить 12,40% українського Альфа-банку. На початку місяця стало відомо, що Петро Авен та Михайло Фрідман (інший росіянин, безпосередній власник акцій Альфа-банку) передадуть свої частки узгодженим із НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України через те, що потрапили під санкції ЄС.

Авен потрапив під санкції через тісні зв’язки з адміністрацією Володимира Путіна.





18:40 Радник із національної безпеки США Джейк Салліван повідомив секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева, що РФ зіткнеться з наслідками, якщо застосує хімічну чи біологічну зброю в Україні

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Салліван знову заявив про тверду і чітку позицію США, які засуджують нічим не спровоковане та невиправдане вторгнення Росії в Україну. Радник також повідомив, що Вашингтон продовжить підтримувати захист суверенітету та територіальної цілісності України та зміцнювати східний фланг НАТО.

«Салліван сказав генералу Патрушеву, що якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, то Москва має припинити напади на українські міста та селища. Салліван також попередив генерала Патрушева про наслідки можливого рішення Росії застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні», — сказано в повідомленні.

Не уточнюється, про які наслідки йде мова.







18:37 Минулої доби на Одещині зафіксували вибухи у чотирьох населених пунктах.

Про це повідомили у Нацполіції.

«15 березня російські окупанти обстріляли три населені пункти в Білгород-Дністровському районі. В результаті було пошкоджено п’ять будівель на одній із баз відпочинку. Поранення отримали двоє громадян. Того ж дня військовослужбовці країни-агресора умисно здійснили ракетний обстріл місцевості біля одного з населених пунктів в Одеському районі. В результаті злочинних дій окупантів ніхто не постраждав», — зазначили правоохоронці.





18:34 Невстановлені особи намагаються заволодіти форменим одягом співробітників ДСНС, щоб використати його надалі для провокацій.

Про це попередили у ДСНС.

У відомстві уточнили, що йдеться про форму пожежників.

«Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою ймовірністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій», — сказано в повідомленні.



Вороги дзвонять у підрозділи та називаються родичами співробітників.





18:28 У Маріуполі внаслідок влучення авіабомби зруйновано Драматичний театр, який був найбільшим укриттям для городян, які втратили житло через військову атаку Росії на Україну

Про це повідомив народний депутат України Сергій Тарута.

«2 години тому просто в серце Маріуполя — Драматичний театр — рашисти скинули надпотужну бомбу», — написав Тарута на своїй сторінці у Facebook.

Там ховалась від обстрілів величезна кількість містян, скільки під завалами загиблих — невідомо. Зараз йдуть жорстокі бої. «Ніхто не може дістатися до завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше — не можемо їх з-під завалів дістати. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми! Бомбосховище також засипане, там також люди, дітки!», — написав Тарута.



Він нагадав, шо це театр, в якому йшли вистави російською мовою, це прихисток, в якому рятувались від безперервних обстрілів жителі блокадного Маріуполя.









18:23 Колишній голова британської розвідки MI6 Алекс Янгер заявив, що лише президент Китаю Сі Цзіньпін може вплинути на Володимира Путіна, щоб зупинити війну в Україні

Про це повідомляє Sky News.

«Зі всіх людей у світі, які можуть вплинути на Володимира Путіна, який перебуває у своєму бункері і одержимий ідеєю досягнення величі через відновлення Російської імперї, з усіх людей, які можуть на нього вплинути, це Сі Цзіньпін, китайський лідер», — сказав він.

За його словами, Путін потребує допомоги Сі Цзіньпіна.

«Звичайно, Сі, хоча він і відчуває, що повинен на високому рівні підтримувати те, що робить Росія у зв’язку з їх новим союзом, повинен бути глибоко стурбований тим, що відбувається», — сказав він.

Янгер заявив, що війна Росії проти України серйозно ускладнює економічні проблеми, з якими зіштовхується Китай і несе «величезний репутаційний ризик» для Китаю, якщо він продовжить асоціювати себе із «вбивчою діяльністю в Україні».





18:19 В Харкові внаслідок обстрілу ринку окупантами загинуло три людини, п’ятеро постраждали.

Про це повідомили в ДСНС.

Площа пожежі становила близько 3 тисяч 600 м кв. Її вдалося ліквідувати о 16:20. Від ДСНС була залучена 51 особа та дев’ять одиниць техніки.







18:15 Російського диктатора Володимира Путіна провокує не передавання Україні літаків чи іншої зброї та техніки, а якраз протилежне, заявив в інтерв'ю НВ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Історія про те, як Україні намагалися передати польські військові літаки, є сюрреалістичною, вважає він.

«Усе наплутано, дуже багато дипломатичних маневрів навколо цього питання, але я можу прокоментувати цю історію так: Путін дуже добре відчуває страх. І ніщо не провокує його більше, ніж страх. Тому поворотним моментом, коли НАТО опиниться під ударом, буде момент, коли він відчує в НАТО страх, а не момент, коли якісь країни НАТО передадуть нам літаки», — розповів Кулеба.

Аргумент про те, що не потрібно щось робити для України, бо це призведе до подальшої ескалації, є неприйнятним, стверджує міністр.

«Куди вже більше? Якої вам ще ескалації не вистачає? Я цей аргумент чую від декількох країн, але жорстко з ним борюся і відкидаю», — заявив очільник МЗС.

«НАТО, при всій моїй прихильності до євроатлантичного курсу, у цій ситуації робить дуже мало як Альянс. НАТО, по суті, це делегувало країнам-членам. Так от, непередача якоїсь зброї, літаків чи ще чогось і є тим, що провокує Путіна», — додав він.







18:13 Президент Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який Верховна Рада повторно ухвалила у середині лютого

У Мінцифри зазначили, що підписання цього закону є ще одним важливим кроком до детінізації криптосектору та запуску легального ринку віртуальних активів в Україні.





18:00 У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський виступить перед депутатами німецького Бундестагу

Виступ Зеленського розпочнеться о 10:00 за київським часом.

Він триватиме не більше 20 хвилин.



17:54 Україна та Росія досягли значного прогресу у попередньому мирному плані, що складається з 15 пунктів, повідомляє Financial Times.

За даними джерел видання, запропонований план передбачає відмову Києва від вступу до НАТО і обіцянку не розміщувати у себе іноземні військові бази чи озброєння в обмін на захист з боку таких союзників, як США, Велика Британія та Туреччина.

Повідомляється, що характер гарантій безпеки України може стати серйозною перешкодою для угод, як і статус українських територій, окупованих Росією у 2014 році.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив Financial Times, що будь-яка угода буде включати «виведення військ РФ у будь-якому випадку з території України», захопленої з моменту початку вторгнення 24 лютого — а саме південних регіонів уздовж Азовського та Чорного морів, а також територій на схід та північ від Києва.

«Нині немає ефективної системи європейської безпеки, яку модерувало б НАТО. Щойно в Європі почалася серйозна війна, НАТО швидко відійшло убік», — сказав Подоляк.

За його словами, Україна пропонує свою модель гарантій безпеки.

«Ми пропонуємо українську модель гарантій безпеки, яка передбачає негайну та юридично вивірену участь низки країн-гарантів у конфлікті на боці України, якщо хтось знову зробить замах на її територіальну цілісність», — сказав він.

Подоляк додав, що в рамках будь-якої угоди Україна «обов'язково збереже свою власну армію».

Також, за словами двох співрозмовників видання, ймовірна угода включає положення про закріплення прав на російську мову в Україні.

Подоляк зазначив, що «гуманітарні питання, включаючи мовні, обговорюються лише через призму виняткових інтересів України».

Financial Times пише, що найбільшим каменем спотикання залишається вимога російської сторони визнати окупований Крим частиною Росії та незалежність ОРДЛО.

«Спірні та конфліктні території [знаходяться] в окремій справі. Поки йдеться про гарантоване виведення військ з територій, які були окуповані з початку воєнної операції 24 лютого, коли почалося вторгнення Росії», — сказав Подоляк.





17:51 Україна захопила дві тисячі російських військовополонених, які можуть дати свідчення про злочини Росії

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба ОП.

«Всі розуміють, що відбувається. Є вже дві тисячі полонених, є свідки, є відеосвідчення і все, що вони сказали без тиску. Всі, хто забрали життя в людей ні за що на нашій землі, повинні бути покарані», — сказав Зеленський під час бесіди з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Під час розмови український лідер наголосив, що жодний воєнний злочин чи злочин проти людяності, вчинений внаслідок агресії Росії проти України, не має залишитися безкарним.

Кожен винний має бути притягнутий до міжнародно-правової та кримінальної відповідальності від виконавців до військово-політичного керівництва країни-агресора, додав він.





17:43 Міжнародний суд ООН зобов’язав Росію припинити вторгнення в Україну

«Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов’язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію», — написав президент Володимир Зеленський у Twitter.







17:40 На одній з київських станцій метро затримали російського диверсанта

Чоловік приїхав до Києва з Росії. Про це у своєму каналі в Telegram повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

«У його смартфоні знайшли фото об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів та місць дислокації ЗСУ. Окрім цього, у телефоні затриманого виявили активну переписку з російськими абонентами та особистий кабінет платника податків РФ», — пише Усов.



Чоловіка передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.





17:31 У Генштабі ЗСУ повідомили, що 16 березня близько 15:30 російські окупанти обстріляли колону цивільних людей, які евакуйовувалися з Маріуполя до Запоріжжя.

«За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточняється», — сказано в повідомленні.

Раніше про обстріл в районі Степногірська автоколони мирних жителів 16 березня повідомляв голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його інформацією, загиблих не було, але п’ятеро людей отримали поранення, в тому числі одна дитина була поранена важко.





17:26 Херсонська область перебуває на межі гуманітарної катастрофи через окупацію регіону російськими військами.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, у населених пунктах області (особливо невеликих) є проблеми з електро-, газо-і водопостачанням, також людям критично не вистачає медикаментів, а іноді - їжі. При цьому, зазначає Денісова, доставити все це їм неможливо через обстріл з боку російських військ.

«Російські бойовики обстрілюють мирне населення, яке виходить на протестні мітинги. Таке поводження військ РФ із мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни», — зазначає омбудсмен.





17:22 ЗСУ знищили під Миколаєвом російський ударний вертоліт Ка-52 Алігатор

Відео з місця його падіння під Миколаєвом опублікували у себе у Facebook Сухопутні війська ЗСУ.

Як повідомляється, йдеться про розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 Алігатор, який є модифікацією Ка-50, відомого як Чорна акула.



Доля його екіпажу не уточнюється, проте поруч з уламками видно шмат парашута.

Ка-52 був розроблений РФ для виконання завдань з командування армійською авіацією, зокрема, розвідки місцевості та координації дій групи бойових вертольотів.





17:19 Україні потрібен не нейтральний статус, а реальні гарантії безпеки, з урахуванням «гіркого досвіду» Будапештського меморандуму, заявив в інтерв'ю НВ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Загалом російські вимоги, що лунають під час переговорного процесу, становлять ультиматум про капітуляцію, і Київ їх відкидає, заявив міністр.

«Я би зараз не заводив розмову в нейтралітет або в будь-яку іншу сферу, а говорив саме про те, яким чином Україна отримає гарантії безпеки і якими вони будуть. Нейтралітет сам по собі не є рішенням проблеми. Рішенням є гарантії безпеки, і не такі, як були у Будапештському меморандумі. Ми підходимо до цих переговорів із чітким відчуттям гіркого досвіду Будапештського меморандуму і не допустимо повторення цієї помилки зараз», — зазначив Кулеба.

Він пояснив, що домовленості, досягнуті в Будапешті 1994 року, передбачали тільки декларативні гарантії, як-от зобов’язання підписантів скликати консультації Ради Безпеки ООН у разі загрози для України.

«Ну, зобов’язалися, ну, скликали, ну, поговорили. І що? Загроза залишилася. Ми вже маємо досвід навіть останніх тижнів, коли ми скликаємо консультації, засідання Ради Безпеки ООН, вноситься на голосування юридично обов’язкова резолюція, але Росія її блокує. Самі консультації не є гарантіями безпеки. Але якщо, наприклад, Росія бере на себе зобов’язання скликати консультації, взяти участь у консультаціях і при цьому не застосовувати свого права вето на рішення, пов’язані із загрозою безпеки Україні, тоді це вже жорстка гарантія», — сказав голова МЗС.

10 березня українське видання DT.UA повідомило, що Росія нібито висунула Україні шість вимог, серед яких — відмова від руху в НАТО й нейтральний статус.





17:17 Німецький енергоконцерн E.ON відмовився від нових покупок газу у трейдерів Газпрому





17:15 Голова Мінцифри Михайло Федоров розповів про чергову перемогу України. Йдеться про вихід з російського та білоруського ринків компаній GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid, що займалися видачею сертифікатів SSL та TLS для сайтів. Це унеможливить роботу розширення протоколу HTTPS.

Наявність сертифіката безпеки означає, що ресурси надійно захищені і їм можна передавати персональну інформацію. Зокрема, дані банківських карток для автозаповнення та подальшого збереження.

Тепер компанії припинять видавати російським та білоруським сайтам сертифікати безпеки, а видані раніше будуть відкликані. Це означає, що сайти автоматично стають небезпечними. Браузери по всьому світу їх блокуватимуть.





17:11 В районі Степногірська 16 березня близько 16:00 важка артилерія російських ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя

На щастя, загиблих немає, повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Наразі відомо про п’ятьох поранених, з них одна дитина у важкому стані. Нині постраждалій дитині роблять складну операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охматдит», — сказано у повідомленні.



Зазначається, що внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа.







17:08 На окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські окупанти заявляють про відновлення навчального процесу у школах без української мови, української літератури та історії України

Про це повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook.

«Російські окупанти продовжують політику геноциду — лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації навчальних закладів», — повідомляє він.

Уповноважений попросив міжнародні правозахисні організації рішуче фіксувати та реагувати на всі скоєні в Україні злочини.

«Закликаю наших громадян повідомляти про всі факти порушення прав людини для подальших позовів до міжнародного суду ООН. Кремлівського карлика-збоченця, який переплюнув і гітлера, і сталіна, — до найвищої міри покарання», — пише він.





17:04 Зарубіжні партнери усвідомили, що за Україну треба боротися, тільки через три дні після початку російської інтервенції, розповів в інтерв'ю НВ голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

За час російсько-української війни Захід здолав шлях від зневіри у шансах України до впевненості в її перемозі, зазначив міністр.

«У перший день війни, 24 лютого, посол України в одній дуже впливовій європейській державі сидів у кабінеті державного секретаря одного міністерства і казав: „Допоможіть нам, війна почалася. Допоможіть ось з цим та оцим“. Той йому співчутливо посміхнувся в обличчя і відповів: „Дорогий мій, давайте відверто, навіщо вам допомагати, якщо максимум через 48 годин усе буде скінчено і настане нова реальність“. Це конкретний епізод, який мав місце в надзвичайно впливовій країні ЄС», — поділився Кулеба з журналісткою НВ Крістіною Бердинських.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, щоб змінити ставлення партнерів до ситуації, українські дипломати три доби «не спали, не їли, не пили», наслідком стала не просто зміна риторики, а різке збільшення поставок зброї та відкриття «санкційного фронту» проти Росії.

«Те, що ми протрималися перші три дні, — це був шок для партнерів. В цей момент вони усвідомили, що за Україну треба боротися. Це усвідомлення, на жаль, сплачене українською кров’ю і зруйнованими українськими містами. Відбулися історичні рішення. Так, Швеція, яка єдиний раз в історії передавала комусь зброю — Фінляндії у 1939-му, — дала нам зброю. Німеччина змінила свою позицію і вирішила теж дати нам зброю», — заявив міністр.





17:02 Офіс генпрокурора підтвердив розстріл ЗС РФ 10 людей у черзі по хліб у Чернігові

«16 березня о 10-й годині ранку військовослужбовці РФ обстріляли з вогнепальної зброї людей, які стояли у черзі за хлібом біля продуктового магазину», — розповіли у відомстві.

Як повідомляється, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).





16:58 Попри величезні втрати російської армії у війні проти України Путін стверджує, що вторгнення окупантів йде «у суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів»

«Операція розвивається успішно, у суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів», — сказав він.

За його словами, тактика російського Міноборони в Україні повністю себе виправдала.

Путін зробив цю заяву, незважаючи на те, що російська армія в Україні зазнає величезних втрат.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, з 24 лютого по 16 березня орієнтовна кількість втрат окупантів склала:

особового складу — близько 13800 осіб;

танків — 430 одиниць;

бойових броньованих машин — 1375 одиниць;

артилерійських систем — 190 одиниць;

РСЗВ — 70 одиниць;

засобів ППО — 43 одиниці;

літаків — 84 одиниці;

вертольотів — 108 одиниць;

автомобільної техніки — 819 одиниць;

кораблів/катерів — 3 одиниці;

цистерн з ПММ — 60 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 одиниць;

спеціальної техніки — 10 одиниць.





16:55 Велика Британія готує нові санкції проти РФ у зв’язку з нападом на Україну і хоче бачити повне відключення Росії від SWIFT.

Про це міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в ефірі телеканалу Sky News.

«Будуть нові санкції [проти Росії]. Як я говорила, ми вже санкціонували понад тисячу осіб та компаній. Разом із США ми запровадили санкції проти 10 найбільших банків. ЄС санкціонував три банки, але ми хочемо, щоб вони збільшили цю кількість», — зазначила голова МЗС.

Трасс також заявила, що Сполучене Королівство хочемо бачити повне відключення РФ від SWIFT.

«Наразі тільки декілька банків відключені від SWIFT, але не всі. Ми також хочемо бачити, щоб країни стали повністю незалежні від російського газу й нафти», — сказала Трасс.

Вона також додала, що Велика Британія хоче допомогти європейським країнам відмовитися від російського газу й нафти, щоб ці гроші не могли фінансувати «військову машину» РФ.





16:52 Після розгрому під Києвом бойовики кремлівського ставленика Рамзана Кадирова знімають свої відео нібито «з України» на території Білорусі.

На це звернули увагу користувачі соцмереж.

Раніше Кадиров оприлюднив відео із заступником командувача Північно-кавказького округу військ Росгвардії Алібеком Делімхановим, який, за його словами, знаходиться «у гущавині подій в Україні».

Насправді ж ролик було знято у білоруському місті Мозир, про що свідчить будівля пивзаводу Кімборівка за спинами кадировців.





16:50 США та НАТО відправляють в Україну зенітно-ракетні комплекси

Про це повідомляє кореспондент CNN Джим Скіутто.

У себе в Twitter із посиланням на високопоставленого американського чиновника він написав, що Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Оса (SA-8), зенітно-ракетні комплекси С-300 (SA-10), зенітно-ракетні комплекси С-300 В (SA-12) та переносні зенітно-ракетні комплекси Стріла-3 (SA-14).

Він зазначив, що зазначені ЗРК здатні збивати крилаті ракети.







16:48 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає ухвалене Радою міністрів рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи

«Росії немає місця в європейських організаціях, оскільки вона веде варварську агресивну війну проти України і скоює численні військові злочини», — зазначив міністр у Twitter.





16:44 Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу у середу, 16 березня, прибув до Москви на переговори з російським колегою Сергієм Лавровим, сторони обговорили можливе припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

На прес-конференції після переговорів турецький міністр заявив, що бойові дії на території України слід припинити. За словами Чавушоглу, йому вдалося досягти з Лавровим деяких «рішень» щодо гуманітарної ситуації в Україні.

«Потрібне термінове забезпечення припинення вогню для того, щоби ліквідувати цю гуманітарну проблему. Потрібно забезпечити надходження гуманітарної допомоги. Все це ми сьогодні обговорили у дуже щирій та довірчій обстановці та ухвалили певні рішення», — заявив він.

17 березня Чавушоглу має відвідати Україну.





16:35 В Запоріжжя сьогодні прибули 4329 біженців з Маріуполя, 1033 з них — діти

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Біженці прибули до міста на понад 1565 власних автомобілей.

Всі люди зараз отримують необхідну допомогу — гаряче харчування, медикаменти, продукти. Медики оглядають постраждалих, надається психологічна допомога.

«Усі біженці отримають у Запоріжжі затишний прихисток. Нарешті ці люди зможуть відчути себе в безпеці та відпочити», — сказано в повідомленні.





16:31 Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що позиція Росії на переговорах значно пом’якшилася.

У своєму Telegram каналі він опублікував фрагмент інтерв'ю американському телеканалу PBS.

«Наша позиція на переговорах є цілком конкретною — юридично вивірені гарантії безпеки; припинення вогню; виведення російських військ. Все це можливе лише за прямого діалогу глав України та РФ», — написав він.



За словами Подоляка, позиція російської делегації значно пом’якшилася і Україна розраховує на угоду про припинення вогню найближчим часом.







16:22 Повний текст історичної промови Зеленського перед Конгресом США





16:03 Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Конгресі США показав відео наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Я прошу вас зараз переглянути одне відео. Відео того, що зробили російські війська на нашій землі. Ми маємо це зупинити. Ми маємо таке попереджати. Превентивно знищувати кожного агресора, який прагне підкорити інший народ», — сказав він, звертаючись до конгресменів у відеоформаті.

Зеленський показав кадри авіаударів Росії у Києві, Харкові, Маріуполі та інших містах, а також жертв війни РФ проти України.



15:58 Українська енергосистема завершила об'єднання з європейською





15:42 Станом на кінець минулого тижня з Гомельської області Білорусі вивезли понад 2,5 тисячі трупів до Росії

Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Джерела видання також зазначають, що на території області лікують поранених російських солдатів.

Місцеві жителі розповіли, що поранених привозять з України як по суші, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир та Гомель, а трупи — поїздами та літаками до Росії.

«Ми були з побутовою раною в мозирському госпіталі. Там стільки поранених росіян лежить — просто жах. Жахливо понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню», — каже співрозмовник видання.

Ще одне джерело розповіло, що лише в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіян, а у понеділок їх було ще більше. До їхнього лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, у тому числі терапевти та отоларингологи. Допомога місцевим жителям поки що надається, але невдовзі можуть виникнути проблеми.

Як пояснюють джерела, інформація надходить не безпосередньо від лікарів — навіть медсестри підписували угоду про нерозголошення такої інформації, побоюючись розірвання контракту.

Тим часом у Наровлі було створено повноцінний польовий шпиталь.

«На території колишньої автобази багато військових наметів. Там у них є і польова кухня, і пральня. Порахувати поранених навряд чи можна, але їх явно сотні. Місцевих туди не пускають. Якісь діти крутилися, може, щось знімали — так їхня міліція пов’язала, потім до батьків приїжджали. Над польовим шпиталем щодня кружляють вертольоти, які прилітають з України. Склалося враження, що поранених почали привозити не лише ПАЗами із червоним хрестом, як раніше, а й вертольотами. Поранені недовго залишаються у Наровлі. Їх тут „латають“ та везуть у Мозир та Гомель. Трупи — поїздами з Мозиря та до Росії», — розповіли місцеві жителі.





15:35 Російські окупанти намагалися просунутися у бік Києва, але провалилися, тож перейшли до оборони

Про це повідомляє Міноборони України у Facebook.

«Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони», — сказано у повідомленні відомства.

Міноборони зазначає, що окупанти намагалися відновити наступ у бік Вишгороду. У напрямку Броварів спостерігається переміщення нечисленних груп техніки окупантів у межах захоплених населених пунктів Богданівка та Велика Димерка, додали у відомстві.





15:33 Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні так званих дронів-камікадзе

Про це повідомляє NBC News.

Високоточні керовані ракети Switchblade зможуть точно вражати російські танки та артилерію з відстані кілька миль.

Switchblade — це роботизовані розумні бомби. Вони оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Існує два варіанти високоточних керованих ракет — Switchblade 300 та Switchblade 600.

Роботу версії дрону-камікадзе Switchblade 300 компанія AeroVironment вперше публічно продемонструвала у грудні 2021 року, проте, як повідомили джерела NBC, до цього він уже застосовувався в Афганістані, Іраку та Сирії.

За даними телеканалу, вартість цих дронів становить $6 тисяч за штуку, що на порядок дешевше за ракети Hellfire, що запускаються американськими безпілотниками Reaper.

Switchblade 300 легша модель, може долати до 10 кілометрів та розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину. Призначена для ураження людей та легкого транспорту.

Switchblade 600 може літати протягом 40 хвилин та здатна знищити танк.

Обидва типи зброї можна налаштувати за лічені хвилини та запустити зі ствола. Вони літають набагато швидше за турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які вже використовує Україна, а також вони зможуть подолати російську систему ППО.

Жодних рішень щодо Switchblade прийнято не було, але офіційні особи заявили, що Білий дім обмірковує передати Україні це озброєння в рамках нового пакету військової допомоги, який президент Джо Байден, як очікується, обговорить у середу.





15:31 Російське військове командування змушене залучати додаткові сили, які були розташовані в інших країнах та корегувати власні плани через втрату боєздатності підрозділів, розповів в ефірі Радіо НВ військовий експерт Сергій Грабський.







15:15 РФ виключили із Ради Європи після 26 років членства

«Сьогодні вранці (16 березня — НВ) Комітет міністрів РЄ у контексті процедури, започаткованої відповідно до Статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація припиняє бути членом Ради Європи з сьогоднішнього дня, після 26 років членства», — сказано у заяві організації.





15:10 Головні заяви президента:

Я радий привітати вас у Києві, місті, яке зазнає російський ракетних ударів кожного дня, але воно не здається. І ми не навіть не думаємо про це ані миті, так само як багато інших міст і громад у нашій чудовій країні, які стикнулися з найгіршою війною з часів Другої світової.

Прямо зараз вирішується доля нашої країни, доля нашого народу. Чи будуть українці вільними? Чи зможуть вони зберегти свою демократію?

Росія напала не лише на нас, не лише на нас, вона здійснила жорстокий напад на наші цінності, людські цінності, і виступає проти нашої свободи, нашого права жити вільно у нашій власній країні, вибираючи наше власне майбутнє. Проти нашого бажання щастя та національної мрії, такої ж, як ваші власні мрії.

Ви маєте у своїй історії моменти, які можуть допомогти вам нас зрозуміти. Згадайте Перл Харбор. Жахливий ранок, коли по вам завдали авіаудару, просто згадайте про це. Згадайте 11 вересня, жахливий день, коли ваші території спробували перетворити на поле бою, а невинні люди були атаковані з повітря.

Наша країна переживає це кожного дня, прямо зараз, в цей момент, кожної ночі, вже три тижні.

В українських містах, Одесі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сумах, Львові, Маріуполі і Дніпрі Росія перетворила небо на джерело смерті для тисяч людей. Російські війська вже запустили близько тисячі ракет по Україні та нездіченну кількість бомб. Це терор, якого Європа не бачила 80 років і ми закикаємо весь світ відповісти на цей терор.

Якщо створити безпольону зону над Україною — це забагато, щоб врятувати людей, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо, ви знаєте, наскільки важлива могутня, сильна авіація, щоб захистити наш народ, нашу свободу, землю. І ви знаєте також, що вони є. Але на землі. Не в українському небі. Не захищають наших людей.

«Я маю мрію», — ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати: я маю потребу. Потребу у захисті нашого неба. Потребу у вашому рішенні. У вашій допомозі. І це означатиме рівно те саме. Те саме, що відчуваєте ви. Коли чуєте: I have a dream.

Україна вдячна Сполученим Штатам за надзвичайно вагому підтримку. Проте, зараз, у найчорніший час для нашої держави, для всієї Європи, я закликаю вас до більшого! Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доти, доки російська військова машина не зупиниться. Потрібні обмеження для усіх на кому тримається цей несправедливий режим.

Ми пропонуємо Сполученим Штатам внести у санкційні списки усіх політичних осіб Російської Федерації, які залишаються на офіційних посадах і не розривають звʼязків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Від депутатів Держдуми — до останнього чиновника, якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором. Усі американські компанії повинні вийти з Росії. Залишити цей ринок, залитий нашою кровʼю.

Якщо у вас у виборчих округах є компанії, які спонсорують російську військову машину, залишаючи бізнес в Росії… Ви маєте тиснути. Щоб російська держава не отримувала жодного долару, які вона витрачає на руйнуацію України. На руйнацію Європи. Усі американські порти мають бути закриті для російських товарів та кораблів. Мир — важливіше прибутку. І ми маємо разом захищати цей принцип в усьому світі.

Якщо у вас у виборчих округах є компанії, які спонсорують російську військову машину, залишаючи бізнес в Росії… Ви маєте тиснути. Щоб російська держава не отримувала жодного долару, які вона витрачає на руйнуацію України. На руйнацію Європи. Усі американські порти мають бути закриті для російських товарів та кораблів. Мир — важливіше прибутку. І ми маємо разом захищати цей принцип в усьому світі.

Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути захищати нас від війни. Але… Вони не працюють. Ми це бачимо. Ви це бачите. А отже, потрібні нові. Нові інституції. Нові союзи. І ми пропонуємо. Пропонуємо створити обʼєднання — U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надавати усю необхідну допомогу. Якщо треба — то зброю. Якщо треба — то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси. Усе, що необхідно, щоб зберегти мир. Щоб зберегти життя.

Окрім цього, таке обʼєднання могло би надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи. Хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії. Згадайте, як складно було для світу зробити найпростішу справу — просто дати усім вакцини. Вакцини від Ковіду. Щоб рятувати життя. Щоб не допускати нових штамів. Світ витрачав місяці й роки, на те, що можна було зробити значно швидше.

Сьогодні український народ захищає не лише Україну, ми боремося за цінності Європи та світу, жертвуючи своїм життям в ім'я майбутнього. Тому сьогодні американський народ допомагає не лише Україні, а Європі та всьому світу зберегти планету живою, щоб зберегти справедливість в історії.

Зараз мені майже 45 років. Сьогодні мій вік зупинився, коли перестали битися серця понад 100 дітей. Я не бачу сенсу в житті, якщо воно не може зупинити смерть. І це моя головна місія як лідера свого народу. І як лідер моєї нації я звертаюся до президента Байдена. Ви — лідер нації. Бажаю вам бути лідером світу. Бути лідером світу означає бути лідером миру.





15:08 Зеленського привітали оплескми і словами «Слава Україні!»



15:05 Зеленський виступає у Конгресі США — трансляція

Виступ президента України у відеоформаті має розпочатися з хвилини на хвилину.

15:00 «На парад не доїхали». Генштаб ЗСУ показав знищену російську техніку під Києвом

14:52 Російські олігархи, які підтримують Путіна, мають заплатити за відновлення зруйнованих міст України — МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що російські олігархи, які підтримували Путіна, мають зіткнутися з «розплатою» й заплатити за відновлення зруйнованих міст в Україні.





14:43 «Путін зробив кардинальну помилку». Наблизився час звільнення окупованих Криму та Донбасу — Гарань

Окупанти вимагають, щоб Україна визнали Крим російським, а «Л/ДНР» — незалежними державами, але цього не станеться, впевнений політолог Олексій Гарань.

«Я абсолютно переконаний, зважаючи на ситуацію в країні, що [президент Володимир] Зеленський і будь-яка українська влада не піде на визнання російськими частини Донбасу і Крим. Не буде цього. Так, Росія висуває ці вимоги, але їм багато чого хотілося. <...> Наші вимоги дуже чіткі — перемир’я і виведення російських військ. Це мінімум», — зазначив в ефірі Радіо НВ Гарань.





14:36 Українські військові з артилерії знищили понтонну переправу окупантів

Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу російських окупантів у зоні бойових дій. Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади у Facebook.

Перші кадри зняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Потім лунає команда відкрити вогонь, після чого артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню Град. Після залпів звучить команда покинути вогневі позиції, які були засічені росіянами. Останні кадри, зняті дроном наслідки ураження — палаюча російська техніка.

14:28 Херсонська область: російські окупанти кілька годин утримували мера Скадовська, мешканці вийшли на мітинг



У середу, 16 березня, близько 11:00 російські окупанти викрали мера Скадовська Херсонської області Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Інформацію про викрадення мера міста підтвердив міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба, а також радник голови МВС Вадим Денисенко.

Місцеві жителі Скадовська вийшли на мітинг з вимогою відпустити мера міста. Вони скандували «Скадовськ — це Україна» та «Поверніть нашого мера».

За кілька годин Яковлєв сам вийшов у прямий ефір на своїй сторінці у Facebook і заявив, що його відпустили. «З нами поспілкувалися, мене вже відпустили, зі мною все добре. Пообіцяли сьогодні відпустити інших людей, з якими вони спілкуються. Нам зараз нічого не загрожує», — сказав він.

14:19 Пологові будинки Львівської області надають пакунки малюка та грошові компенсації для вимушених переселенців







14:12 Буча, Київська область: російські окупанти відпустили працівників міськради і волонтерів, захоплених в заручники

Про це повідомляється на офіційній сторінці Бучанської міської ради

«Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі і здорові, їх відпустили і вони повернулись до своїх рідних. У всіх їх забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв‘язку», — йдеться у повідомленні.





14:03 Видають загиблих в магазині Копійка. Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з «ЛДНР» і спалюють тіла росіян — ГУР

Жодних виплат за смерть мобілізованих з «ЛНР» і «ДНР» не передбачено навіть за наявності російського паспорта, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що в тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих «мобілізованих» жителів окупованих територій в магазині Копійка. Видачею тіл займається так звана «поліція» російської окупаційної армії. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули, немає.

«Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з „ЛНР“ і „ДНР“ не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім „поліція“ окупантів не зважає на ці настрої», — повідомляють в ГУР.





13:52 «Ми оточені»: російський військовий розплакався, розповідаючи матері про ситуацію в Україні - аудіоперехоплення

Російські солдати-строковики, що вторглися до Сумської області, опинилися у пастці і тепер не можуть звідти вибратися. Про це свідчить аудіоперехоплення телефонної розмови одного з солдатів зі своєю матір'ю.

Російський військовий також жаліється, що ще жодна російська колона не змогла пройти через місто Суми, не втративши частину сил.



13:46 Хакерська атака окупантів. В ефірі українського телеканалу з’явився фейковий текст про «капітуляцію» Зеленського, президент відповів



Президент Володимир Зеленський прокоментував хакерську атаку на канал Україна 24, в ефірі якого з’явився рухомий рядок з нібито його «закликом» до «капітуляції». «Я можу запропонувати скласти зброю тільки російським військовим і повертатись додому, а ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сімʼї. Так що складати зброю ми не збираємось — до нашої перемоги», — сказав він.

13:39 У Чернігові війська РФ обстріляли людей в черзі за хлібом, Суспільне повідомляє про 10 загиблих

В одному зі спальних мікрорайонів Чернігова близько 10:00 російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом, повідомляє кореспондентка Суспільного. За її словами, загинули щонайменше десять людей.

13:35 «Немає такої неядерної зброї, яку б окупанти ще не застосували проти наших людей. Росія за це відповість» — нове звернення Зеленського: головні тези

Вдень 16 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з новою промовою, її головні тези:

Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал. За все, що вони наробили проти України. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Прокуратура України, правоохоронці вже почали цю роботу. Слідча група Міжнародного кримінального суду разом з нашими правоохоронцями вже збирає всі докази, факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави. Прокурор суду в Гаазі Карім Хан вже в Україні, він вже почав працювати.

За все, що вони наробили проти України. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Прокуратура України, правоохоронці вже почали цю роботу. Слідча група Міжнародного кримінального суду разом з нашими правоохоронцями вже збирає всі докази, факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави. Прокурор суду в Гаазі Карім Хан вже в Україні, він вже почав працювати. Вночі російські війська продовжили обстріли української території, наших мирних міст. Харків та область. Вони бомбили узбережжя Одещини. Завдали ракетних ударів по Києву. Били по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Харків та область. Вони бомбили узбережжя Одещини. Завдали ракетних ударів по Києву. Били по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Станом на цей ранок 103 дитини вбиті .

. Російські війська завдали зараз Україні у сотні разів більших руйнувань, ніж Донбасу за 8 років війни. Найбільше постраждали території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та південь України — саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей.

території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та південь України — саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей. Немає такої неядерної зброї, яку б окупанти ще не застосували проти наших людей. Загалом по Україні зруйновано 400 закладів освіти, найбільше в Донецькій області - 119.

Загалом по Україні зруйновано 400 закладів освіти, найбільше в Донецькій області - 119. В Маріуполі окупанти захопили лікарню

Окупанти взяли у заручники шістьох людей у Бучанській міській раді. Утримують в полоні українського рятувальника, який був захоплений у погодженому гуманітарному коридорі. Утримують у заручниках мерів кількох наших міст, активістів, журналіста .

Утримують в полоні українського рятувальника, який був захоплений у погодженому гуманітарному коридорі. Утримують у заручниках мерів кількох наших міст, активістів, журналіста Російська держава перетворилась на відвертого терориста . І їй не соромно. Але світ вже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України. Неможливо буде відновити міжнародний порядок.

. І їй не соромно. Але світ вже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України. Неможливо буде відновити міжнародний порядок. Я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання

Втрати окупантів продовжують зростати. Кількість знищених солдатів противника вже наближається до 14 тисяч. Десятки тисяч російських військових поранені.

Кількість знищених солдатів противника вже наближається до 14 тисяч. Десятки тисяч російських військових поранені. Вони втратили вже більше сотні гвинтокрилів. Скоро буде сотня втрачених літаків . Більше 400 російських танків знищено, плюс декілька тисяч інших одиниць техніки. Ми забираємо з поля бою покинуту ворожу техніку і використовуємо її для захисту нашої держави.

. Більше 400 російських танків знищено, плюс декілька тисяч інших одиниць техніки. Ми забираємо з поля бою покинуту ворожу техніку і використовуємо її для захисту нашої держави. Якщо вам відомо, де ворог кинув свої танки чи іншу бронетехніку, «Панцирі» чи гармати, повідомляйте українським силам. Давайте використовувати усе заради перемоги!

Давайте використовувати усе заради перемоги! Заради перемоги — будьте мудрими. Не публікуйте деталі роботи нашої протиповітряної оборони, коли ви чуєте, як хлопці працюють. Не оприлюднюйте мапи, які знаходите у покинутій російській техніці і на розбитих командних пунктах окупантів. Віддавайте їх нашим військовим.

Не публікуйте деталі роботи нашої протиповітряної оборони, коли ви чуєте, як хлопці працюють. Не оприлюднюйте мапи, які знаходите у покинутій російській техніці і на розбитих командних пунктах окупантів. Віддавайте їх нашим військовим. Сьогодні виступатиму перед Конгресом США ( о 15:00 за Києвом) . Це буде важлива промова. Промова від усіх нас. Від кожного нашого захисника, від кожного нашого громадянина.

. Це буде важлива промова. Промова від усіх нас. Від кожного нашого захисника, від кожного нашого громадянина. 8 років тому у цей день російська держава організувала фейковий « референдум» на території нашого Криму. Який використала згодом, щоб виправдовувати захоплення нашої території. Це було руйнацією усієї архітектури безпеки в Європі, яку створили після Другої світової війни. Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз, якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як реагує зараз — впевнений, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі.

Який використала згодом, щоб виправдовувати захоплення нашої території. Це було руйнацією усієї архітектури безпеки в Європі, яку створили після Другої світової війни. Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз, якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як реагує зараз — впевнений, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі. Усе це зло народилося із окупації Криму. З нашою слабкості, брутальних дій Росії, за які вона мала відчути покарання ще у 2014-му році.

З нашою слабкості, брутальних дій Росії, за які вона мала відчути покарання ще у 2014-му році. Ми не маємо машини часу. Ми можемо і повинні боротися зараз . Можемо і повинні захистити нашу державу, наше українське життя.Можемо і повинні вести переговори про справедливий і чесний мир для України. Про справжні гарантії безпеки, які працюватимуть.

. Можемо і повинні захистити нашу державу, наше українське життя.Можемо і повинні вести переговори про справедливий і чесний мир для України. Про справжні гарантії безпеки, які працюватимуть. Це амбітне завдання. Це великий шлях . Але я впевнений, що нам, українцям по силах все це зробити, перемогти, і повернутися до миру.

13:20 У МЗС Ізраїлю заявили, що запровадження реєстрації для в'їзду в країну не порушує угоди про безвіз

Рішення про попередню реєстрацію громадян України, які хочуть в'їхати до Ізраїлю, не є порушенням угоди про безвізовий режим, повідомили у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю.





13:17 Російські окупанти пошкодили в Україні 117 лікарень і 43 «швидких» — МОЗ

Російські окупанти під час воєнних дій проти України пошкодили 117 лікарень, сім з них відновленню не підлягає. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Крім того, окупанти обстріляли 43 машини екстреної медичної допомоги. «Попри це, система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців», — йдеться у повідомленні.





12:56 «Росія буде вимушена припинити цю війну». Інтерв'ю НВ з головою МЗС України Дмитром Кулебою

В інтерв'ю НВ (посилання вище) вітчизняний міністр закордонних справ розповів про перемовини з РФ, про те, чи можливий нейтральний статус для України і як Захід оцінює наші шанси на перемогу.





12:50 Система ППО успішно спрацьовує. У небі над Черкаською областю збили ворожу ракету



12:47 Артилерійський вогонь та ракетний удар: росіяни понад 50 разів обстріляли Харків за добу

Російські війська завдали понад 50 ракетних ударів по Харкову минулої доби, 15 березня. Противник задіяв ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та міномети. Під ворожим вогнем опинилися майже всі райони міста. Вночі росіяни завдали ракетного удару по одному із харківських майданів.





12:40 У Москві заявили, що предметом компромісу з Україною може бути "австрійський чи шведський варіант демілітаризованої держави" — Офіс президента відповів

Сьогодні кілька російських високопосадовців зробили однакові заяви про бачення Москви щодо можливого компромісу в переговорах щз Україною:

голова переговорної делегації Росії, помічник російського диктатора Володимир Мединський, заявив, що дискусія нібито йде довкола ідеї створити в Україні австрійський або шведський варіант демілітаризованої держави, яка має власну армію ( «Збереження та розвиток нейтрального статусу України, демілітаризація України — обговорюється цілий комплекс питань, пов’язаних із розміром української армії», — сказав Мединський)

заявив, що дискусія нібито йде довкола ідеї створити в Україні австрійський або шведський варіант демілітаризованої держави, яка має власну армію «Збереження та розвиток нейтрального статусу України, демілітаризація України — обговорюється цілий комплекс питань, пов’язаних із розміром української армії», — сказав Мединський) спікер Кремля Дмитро Пєсков сьогодні ж заявив, що «демілітаризація Україна за австрійським чи шведським варіантом обговорюється на переговорах і може розглядатися в якості компромісу.

У відповідь на це Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, зазначив, що Україна розуміє такі заяви як «спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі».

«Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету, — пояснив Подоляк. — Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише „українською“ і лише про юридично вивірені гарантії безпеки. І жодних інших моделей чи варіантів».

За словами Подоляка, така модель може означати:

По-перше, абсолютні гарантії безпеки: «Дійсні, а не протокольні чи будапештські. А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на стороні України у конфлікті та офіційно забезпечують негайне постачання нам необхідного обсягу зброї», — пояснив Подоляк.

По-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. «Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов’язково буде закрите», — додав Подоляк.

Він також додав, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планується напасти на сусідів. «Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки», — заявив радник голови ОП.





12:28 «Росіянам зараз невесело». Біля Чернігова ЗСУ завдають потужних ударів по силах противника — ОДА

Голова Чернігівської облдержадміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що ЗСУ завдають потужних ударів по силах російського противника.



«Зранку в соціальних мережах читаю дуже багато панічних постів на кшталт „Усе пропало! Караул! Чернігів розбомблений. Нічого нема. Армії нема“. Дивіться, є армія, є озброєння, є Stinger’и, є NLAW’и, є інше потужне озброєння в місті Чернігові та біля міста Чернігова. Наші Збройні сили потужні і наносять щогодини потужних ударів по силах російського супротивника. Це — чиста правда», — сказав він.





12:18 Знищено Україною. РФ у війні втратила 15% танків і броньованих машин. Які шанси, що у ворога закінчиться зброя — воєнний аналітик

Під кінець третього тижня війни, згідно з даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила 430 танків та 1375 бойових броньованих машин. Це 15% від того, що загалом було в армії РФ, повідомив в ефірі Радіо НВ аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Водночас, додав експерт, не варто розраховувати, що у Росії закінчиться зброя: якщо з виготовленням сучасних ракет в умовах санкцій будуть складнощі, то радянських боєприпасів у ворога вдосталь.

12:07 Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну поки не вдаються — Арестович



Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вдень 16 березня повідомив про ситуацію в Україні та дії ворога.

«Щодо загальної ситуації навколо України та в найбільш її гарячих точках, то вони не змінилися протягом доби і не мають шансів на зміну, тому що РФ витратила свої ресурси. Спроби перекинути своїх найманців із Сирії та Лівії, ошметки своїх підрозділів із Далекого Сходу поки що їм не вдаються. Тобто вони не мають резервів як за нашою оцінкою, так і оцінкою провідних західних фахівців», — повідомив Арестович на щоденному брифінгу

За його словами, основні зусилля РФ зараз зосереджені в районі зони ООС. Водночас вчора противник зазнав втрат у напрямку міст Ізюм та Миколаїв. Крім того, вчора ЗСУ провели на окремих дільницях тактичний контрнаступ, який покращив ситуацію. Також українські військові за добу завдали сім потужних ударів по угрупованнях окупантів.

Як зазначив Арестович, військово-політичне керівництво України зберігає контроль за ситуацією.

11:55 Семеро загиблих: у Хмельницькій області мікроавтобус з переселенцями потрапив у смертельну ДТП



У середу, 16 березня, на трасі Кропивницький — Знам’янка поблизу села Лозова Волочиської територіальної громади сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса з переселенцями. Внаслідок аварії семеро людей загинули. Про це повідомили в управлінні Національної поліції Хмельницької області.

Mercedes-Benz Sprinter з переселенцями з Дніпра, що прямував до Тернополя, зіткнувся з рейсовим автобусом Setar.



Водій мікроавтобуса та шість його пасажирів загинули на місці, а ще дев’ять осіб було госпіталізовано.

11:55 Поблизу Рівного завершили розбір завалів біля телевежі: 21 загиблий

Загалом внаслідок авіаударів по телевежі під Рівним вранці 14 березня загинула 21 людина, травмувалися дев’ять людей, повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.





11:45 «Росіяни, фашисти — це ви!» Хакери зламали сайти арбітражних судів у Росії, опублікувавши там заклики до імпічменту Путіна

Вранці 16 березня сайти арбітражних судів Приморського, Красноярського та Хабаровського краю, Новосибірської та Курської областей, Москви та п’яти регіонів Уральського федерального округу перестали працювати.





11:38 Російські окупанти ведуть обстріл з лікарні в Маріуполі, де близько 400 людей перебувають у заручниках — Верещук

Російські окупанти ведуть обстріл з обласної лікарні Маріуполя, де напередодні було взято в заручники медперсонал та жителів міста. Про це повідомила віце-прем'єр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, у будівлі лікарні зараз перебувають близько 400 людей. «Зараз ведуть обстріл саме із лікарні. Це становить велику небезпеку для переміщення людей гуманітарними коридорами», — уточнила Верещук.





11:25 Заборона виходити в місто до 17 березня: правила тривалої комендантської години у Києві та області

У Києві та Київській області запровадили тривалу комендантську годину з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня. У КМДА розповіли про основні правила тривалої комендантської години.

Що заборонено



Пересування містом без спецперепусток і пішки, і на авто. Цивільні особи, які будуть у місті без перепустки під час комендантської години, прирівнюються до ворожої ДРГ

Робота магазинів, аптек, громадського транспорту, установ, підприємств тощо

Заборона на пересування журналістів, навіть за умови отримання акредитації ЗСУ

Що дозволено

Пересування містом до найближчого укриття за умови повітряної тривоги

Пересування містом представників силового блоку

Робота метро у режимі укриття

Робота підприємств критичної інфраструктури та комунальних підприємств — за умови отримання перепустки

Робота « швидкої» допомоги





11:15 Офіс генпрокурора оголосив про підозру Рогозіну у зазіханні на територіальну цілісність України, йому загрожує довічне

Офіс генерального прокурора України оголосив про підозру генеральному директору російської державної корпорації з космічної діяльності Роскосмос Дмитру Рогозіну. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Рогозіна підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу, від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне) та у пособництві ведення агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК, від 10 до 15 років).





11:12 У Харкові заарештували депутата від ОПЗЖ за підготовку російської окупації

Депутата місцевої ради від проросійської «Опозиційної платформи — За життя» заарештували за підготовку захоплення влади та підтримку російської окупації.

За інформацією НВ Харків, йдеться про депутата Солоницівської селищної ради Андрія Лазуренка, колишнього заступника директора харківського бійцівського клубу «Оплот», який був фабрикою «тітушок» для режиму Януковича та спецслужб РФ. Багато його членів згодом стали бойовиками терористичного угруповання «ДНР». Ватажка «Оплоту» Євгена Жиліна застрелили у підмосковному ресторані «Вєтєрок» у 2018 році.





11:05 Ще одна «пташка» впала: над Черніговом збили російський літак

Оперативне командування Північ повідомило, що в ніч на 16 березня фахівці ППО поцілили у ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. «Пташка впала», — пишуть у командуванні.

Загалом ситуація в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування Північ станом на ранок 16 березня залишається контрольованою. Українські захисники успішно відбили атаку сил РФ, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новосіловки. Втрати ворога уточнюються.





10:52 Наслідки обстрілу Вінниці: удар окупантів пошкодив телевежу

Вранці 16 березня окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв’язку) у Вінниці. Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.

У службі Держспецзв’язку розповіли, як ще вінничани можуть безкоштовно отримувати доступ до українського мовлення до налагодження зв’язку:

10:49 Оборона столиці: під Києвом всю ніч йшли артилерійські бої, ЗСУ під час контрнаступу знищили багато техніки та живої сили окупантів — МВС

Під Києвом всю ніч тривали артилерійські бої. Українська армія вела наступальні дії. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

«Усю ніч той, хто живе у Києві, на західній частині особливо і в наближених населених пунктах, вони не могли цього не чути просто. Станом на зараз із того, що можу я говорити, в цілому все іде нормально, в цілому. Я буду дуже акуратно говорити, ми знищили достатньо багато військової техніки, достатньо багато живої сили», — зазначив він.





10:43 Київська область: російські окупанти взяли у полон працівників Бучанської міськради

У вівторок, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли у полон співробітників та волонтерів. Про це повідомляє пресслужба міськради.

У відомстві заявили, що в полон потрапили шестеро осіб.

10:41 Маршрути гуманітарних коридорів на 16 березня не затверджені, Україна не отримала відповіді від Червоного хреста — Верещук

Українська сторона не отримала відповіді на свої пропозиції, спрямовані напередодні до Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів на сьогодні. Кремлівський режим продовжує порушувати досягнуті раніше домовленості щодо тимчасового припинення вогню в районах роботи гуманітарних коридорів. Про це у середу, 16 березня, повідомила під час брифінгу віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Під час роботи гуманітарних коридорів за кілька останніх днів з боку РФ почалися грубі порушення домовленостей щодо припинення вогню. Окупанти почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, обстрілювати населені пункти та точки збору людей, з яких планували евакуацію мирного населення», — розповіла вона.





10:37 Намагалися атакувати Одещину. Українські зенітні ракетні війська збили ще два російські винищувачі

Протиповітряні сили у ніч з 15 на 16 березня збили два ворожих літаки над Чорним морем. Про це повідомив начальник Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

Перший з літаків Су-30 збили ще тоді, коли він підлітав до берега. Пілот другого винищувача встиг розвернутись та взяти курс на базу у Криму, проте і його було відправлено на дно Чорного моря.





10:30 Знищено вертольоти: з’явилися фото з наслідками удару по захопленій РФ авіабазі під Херсоном

Як розповів у себе у Facebook журналіст Юрій Бутусов, внаслідок артобстрілу було знищено не менше семи військових вертольотів вартістю понад $130 млн. Втрати противника у живій силі наразі не відомі.

«Блискучий удар української артилерії за місцем базування російських вертольотів, які бомбардують Миколаїв, Одесу та інші міста. Росіяни недооцінили здатність ЗСУ дотягнутися і точно накрити авіабазу», — зазначив Бутусов.

10:24 ЗСУ перейшли в контрнаступ на низці напрямків — Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про ситуацію в Україні станом на ранок 16 березня: «Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях».





10:07 З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор





09:58 «Київ вистоїть!» Залужний назвав оборону столиці стратегічним завданням українських сил

Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у Facebook. «Основне навантаження [в обороні Києва] несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ. Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань держави. До захисту столиці масово долучаються самі містяни», — повідомив Валерій Залужний.

Судячи з фото, він відвідав позиції захисників Києва разом з командувачем оборони Києва, генерал-полковникм Олександром Сирським.

09:41 Ботсад і вокзал: нічне бомбардували цивільних об'єктів у Запоріжжі було першим від початку вторгнення — голова ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух підвтердив, що 16 березня вперше з початку війни у Запоріжжі цивільні об'єкти зазнали бомбардування.



«Ранок виявився не добрим. Головна новина — вперше в Запоріжжі цивільні об'єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду», — написав Старух у Телеграм-каналі.

Він також повідомив, що понад 3 тис. людей із Маріуполя вночі доставили до Запоріжжя. «На другу годину ночі 3 207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Ми вже прийняли та розселили більше ніж 3 000 людей, з них 772 дитини», — зазначив Старух.





09:35 Вночі російські війська завдали ракетного удару по Вінниці - голова ОВА

Російські окупанти в ніч на середу, 16 березня, завдали ракетного удару по Вінниці, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.



«Сьогодні ніч була неспокійною. Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено об'єкт [який саме — не уточнюється]. Наразі жертв немає», — сказав Борзов у відеозверненні в середу. Він додав, що на місці обстрілу відбуваються рятувальні роботи.





09:25 Військові знищили колону російських окупантів у Київській області

Відповідне відео оприлюднив Генштаб ЗСУ. «Чергова колона техніки російських окупантів поспішає за своїм кораблем», — йдеться у підписі до ролика.

09:15 Бойові втрати Росії в Україні - нові дані: 13,8 тис. осіб і 430 танків

Генштаб ЗСУ оновив дані про загальні бойові втрати противника від початку вторгнення РФ. Вони орієнтовно склали:

особового складу — близько 13800 осіб,

танків — 430 од,

бойових броньованих машин — 1375 од,

артилерійських систем — 190 од,

РСЗВ — 70 од,

засоби ППО — 43 од,

літаків — 84 од,

гелікоптерів — 108 од,

автомобільної техніки — 819 од,

кораблі /катери — 3 од,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11.

спеціальна техніка — 10.





09:10 Обстріли Харкова: за минулу добу рятувальники знайшли під завалами тіла ще двох загиблих

Лише за останню добу доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж і розбирання завалів зруйнованих будівель, викликаних ворожими обстрілами.

З-під завалів врятували чотирьох людей, також рятувальники дістали з-під уламків будівельних конструкцій 2 загиблих.

Вчора ворог завдав артилерійського удару по багатоповерхівках у Немишлянському районі Харкова. Сталися пожежі та руйнування кількох квартир у двох житлових багатоповерхівках. Крім того, вночі близько 03:00 ворожі снаряди влучили в будівлю однієї з харківських шкіл. Триповерхову частину будівлі зруйновано.

09:05 Бої під Києвом: ЗСУ намагаються відтіснити ворога від столиці

Відео одного з боїв в лісах Київської області оприлюднив Андрій Цаплієнко.

08:57 «Так проявляється лідерство». Зеленський запросив усіх друзів України відвідати Київ

Президент України зробив таку заяву у своєму відеозверненні після того, як українську столицю відвідали представники Польщі, Чехії та Словенії. «Цей візит — вагома підтримка. Коли для окупантів наш Київ — ціль, особливо важливо і сміливо бути поруч із нами, поруч із друзями. Так проявляється лідерство», — наголосив Зеленський у відеозверненні.

Він додав, що запрошує всіх «друзів України» відвідати Київ.

«Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет та літаків. Рішення на посилення нашого арсеналу у повітрі ще не прийнято, ми не отримали літаків. Але ви знаєте, що погляди всіх людей світу спрямовані на нашу столицю. Кожен, хто з нами, отримає подяку не лише нашу, а й усіх народів світу», — резюмував Зеленський.





08:51 Вночі російські війська обстрілювали Одеську область, намагаючись виявити позиції української ППО

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, вночі супротивник обстрілював територію регіону, прагнучи виявити нашу протиповітряну оборону, «проте українські захисники спрацювали правильно».

Також Братчук повідомив, що в акваторії Чорного моря, поблизу одеського узбережжя залишаються ворожі кораблі, вони постійно перегруповуються. «Залишається небезпека висадки ворожого десанту», — зазначив Братчук, додавши, що українські захисники цього не допустять.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко додатково повідомив, що російські кораблі в ніч на середу здійснили артилерійський обстріл берега на Одещині. Спроб висадки десанту не було. «Російські окупанти з кораблів розпочали ракетний та артилерійський обстріл українського берега на Одещині поблизу села Тузла. Випустили величезну кількість боєприпасів з великої дистанції. Промацували», — написав він у телеграмі в ніч проти середи.

Геращенко додав, що спроб висадки десанту не було.



08:42 Під Нікополем (Дніпропетровська область) ворог здайснив ракетну атаку — голова ОДА

«Тривожна ніч. Ракетна атака під Нікополем. Люди не постраждали. Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована. Ворожих військ на нашій території немає. Дякуємо Збройним силам, теробороні та поліції», — написав Валентин Резніченко, голова Дніпропетровська ОДА.





08:35 Для України вже зарезервували $300 млрд російського Центробанку — радник президента

Для України вже зарезервували $300 млрд коштів російського Центробанку, які знаходяться на рахунках за межами Росії. Про це заявив радник Президента Олег Устенко під час телемарафону.

«Попереднього року ми з вами заробили майже $200 млрд нашого валового внутрішнього продукту — це 2,5 роки життя країни. Але є $300 млрд, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які надходитимуть до нас», — заявив радник Зеленського.





08:27 У Білому домі повідомили подробиці візиту Байдена в Європу

24 березня Байден візьме участь у позачерговому саміті НАТО, «щоб обговорити поточні зусилля щодо стримування та оборони у відповідь на напад Росії на Україну, а також підтвердити непохитну відданість союзникам по НАТО».

Байден також візьме участь у запланованому саміті Європейської ради, де обговорюватимуть подальші санкції проти Росії, надання гуманітарної допомоги Україні та вирішення інших проблем, пов’язаних із війною.





08:19 У Запоріжжі прогримів вибух на залізничному вокзалі

У Запоріжжі вранці 16 березня прогримів вибух на залізничному вокзалі Запоріжжя-2. Цю інформацію підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі Запоріжжя-2, поки що невідомий. На місці працюють відповідні служби», — зазначив він. Куртєв закликав не розповсюджувати відео чи фото у соцмережах.





08:10 Ворог намагається закріпитися та утримувати зайняті рубежі, ЗСУ перейшли в контрнаступ на окремих ділянках — зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нову інформацію про протистояння України російському воєнному вторгненню станом на 06:00 середи, 16 березня. Головні факти:

Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

ЗСУ завдали нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейшли у контрнаступ.

За минулу добу сили ППО Повітряних сил ЗСУ знищили три російських літаки ( два з них Су-34). Крім того, збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.

два з них Су-34). Крім того, збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється. Авіація Повітряних сил ЗСУ завдала ракетно-бомбових ударів по наземних цілях ворого. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Противник продовжує нести втрати та відступає на окремих напрямках.



Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.





08:06 Зеленський підписав закон про заборону на виготовлення та розповсюдження російської пропаганди

Згідно з інформацією, оприлюдненою у картці відповідного законопроекту № 5101 на сайті Верховної Ради, глава держави підписав цей документ ще 14 березня. Парламент прийняв його 3 березня.



Закон забороняє виправдовувати, визнавати правомірною, заперечувати збройну агресію РФ проти України, зокрема шляхом подання цієї агресії як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України.

Водночас забороняється вихваляння осіб, які здійснюють збройну агресію Росії проти України, представників як збройних формувань РФ, так і збройних банд та груп найманців, зокрема шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі військові люди».



Закон також передбачає можливість припинити в Україні діяльність партій, релігійних та громадських організацій, які опікуються пропагандою війни або виправдовують дії країни-агресора. Згідно з рішенням суду, їх діяльність може бути припинена.





08:02 Японія спростила в'їзд для українських біженців

Тепер поїхати в Японію можна навіть якщо у вас немає родичів або знайомих в Японії, які могли б взяти відповідальність за вас. Відповідне рішення прийняв уряд країни, передає Japan Today.

Прикордонна служба планує оцінити кожен випадок, щоб надати короткострокову візу усім українцям, які планують поїхати в Японію.







07:52 У Києві снаряд влучив у 12-поверхівку в Шевченківському районі: двоє постраждалих, 35 мешканців евакуювали

Вранці 16 березня (близько 6:00) окупанти знову обстріляли житловий квартал у Києві. Внаслідок ворожого обстрілу стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

У 12-поверховий житловий будинок влучили уламки снаряду, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців з будівлі та ліквідації окремих осередків пожежі. О 7:45 пожежу було ліквідовано. Зараз проводяться аварійно-рятувальні заходи по розбиранню завалів будівлі та пошуку людей.

За попередньою інформацією, постраждало 2 особи, евакуйовано 35 мешканців.



Пошкоджена багатоповерхівка в Шевченківському районі Києва після ранкового обстрілу 16 березня / Фото: ДСНС

07:37 Українські війська перейшли у контрнаступ на деяких напрямках — Генштаб

Українським військовим вдалося завдати нищівних ударів по угрупованням військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях та на окремих напрямках перейти у контрнаступ, повідомляє Генштаб ЗСУ.





07:16 Після війни з Росією кілька років піде на розмінування — МВС

Про це на заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він зазначив, що вже звертається до своїх колег з тим, щоб вони готували групи, спеціалістів та техніку з усієї Європи та світу для того, щоб вони могли приїхати та допомогти Україні у розмінуванні об'єктів.





07:08 РФ готується достроково випустити курсантів, щоб відправити їх на війну в Україну



Москва готується достроково випустити курсантів вищих військових навчальних закладів, щоб відправити на війну в Україну. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 00:00 16 березня у Facebook.

За даними українських спецслужб, відповідне рішення вже ухвалено військовим керівництвом країни-агресора.





05:16 Сенат США засудив Путіна як воєнного злочинця

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента РФ Володимира Путіна як воєнного злочинця. Резолюція була підтримана сенаторами обох партій.





06:01 Окупанти почали обстрілювати Маріуполь з моря



Російські окупанти почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Ворожі кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса. Про це повідомив у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл із танка чоловіка без зброї… Немає слів. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів — перші ракети випущені з корабля в районі села Білосарайська Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують знищувати місто і городян. Їх мета одна — стерти Символ опору і Форпост України», — наголошує радник мера Маріуполя.





04:53 Плани окупантів взяти Київ не реалізуються ніколи — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що плани російських окупантів взяти Київ не будуть реалізовані. За його словами, обстрілами загарбники намагаються посіяти паніку в місті

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