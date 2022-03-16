Кадыровцы снимают свои видео «из гущи событий в Украине» на территории Беларуси — фото

16 марта, 15:51
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За спинами кадыровцев виден пивзавод Кимборовка (Фото:Коллаж НВ)

За спинами кадыровцев виден пивзавод Кимборовка (Фото:Коллаж НВ)

После разгрома под Киевом боевики кремлевского ставленника Рамзана Кадырова снимают свои видео якобы «из Украины» на территории Беларуси.

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

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Ранее Кадыров обнародовал видео с заместителем командующего Северо-кавказским округом войск Росгвардии Алибеком Делимхановым, который, по его словам находится «в гуще событий в Украине».

На самом же деле ролик был снят в белорусском городе Мозырь, о чем свидетельствует здание пивзавода Кимборовка за спинами кадыровцев.

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https://twitter.com/SovietSergey/status/1503839941104656390
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Фейк Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Война России против Украины

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