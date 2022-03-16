Кадыровцы снимают свои видео «из гущи событий в Украине» на территории Беларуси — фото
За спинами кадыровцев виден пивзавод Кимборовка (Фото:Коллаж НВ)
После разгрома под Киевом боевики кремлевского ставленника Рамзана Кадырова снимают свои видео якобы «из Украины» на территории Беларуси.
На это обратили внимание пользователи соцсетей.
Ранее Кадыров обнародовал видео с заместителем командующего Северо-кавказским округом войск Росгвардии Алибеком Делимхановым, который, по его словам находится «в гуще событий в Украине».
На самом же деле ролик был снят в белорусском городе Мозырь, о чем свидетельствует здание пивзавода Кимборовка за спинами кадыровцев.
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