Семеро погибших: в Хмельницкой области микроавтобус с переселенцами попал в смертельное ДТП 16 марта, 11:45 Цей матеріал також доступний українською Переселенцы направлялись из Днепра в Тернополь (Фото:Нацполиция)

В среду, 16 марта, на трассе Кропивницкий — Знаменка вблизи села Лозовая Волочиской территориальной громады произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с переселенцами. В результате аварии семь человек погибли.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Хмельницкой области.

Mercedes-Benz Sprinter с переселенцами из Днепра, направлявшийся в Тернополь, столкнулся с рейсовым автобусом Setra.

Водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров погибли на месте, еще девять человек были госпитализированы.

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