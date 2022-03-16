Семеро погибших: в Хмельницкой области микроавтобус с переселенцами попал в смертельное ДТП
Переселенцы направлялись из Днепра в Тернополь (Фото:Нацполиция)
В среду, 16 марта, на трассе Кропивницкий — Знаменка вблизи села Лозовая Волочиской территориальной громады произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с переселенцами. В результате аварии семь человек погибли.
Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Хмельницкой области.
Mercedes-Benz Sprinter с переселенцами из Днепра, направлявшийся в Тернополь, столкнулся с рейсовым автобусом Setra.
Водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров погибли на месте, еще девять человек были госпитализированы.
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