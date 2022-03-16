Украинские защитники перешли в контрнаступление на некоторых направлениях — Генштаб 16 марта, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Бойцы Сил территориальной обороны во Львове, 16 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 16 марта, на 21-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Согласно сводке, опубликованной в Facebook Генштаба:



противник получает жесткий отпор украинских защитников, несет значительные потери в живой силе и технике;

с начала суток Воздушные Силы ВСУ уничтожили два вражеских самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 возле Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Данные о потерях оккупантов уточняются;

российские войска продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилым кварталам, обстреливают колонны мирных жителей, которые эвакуируются из горячих точек. Оккупанты удерживают гражданских в заложниках, занимаются мародерством, грабят местное население и похищают людей;

из-за принудительной мобилизации мужчин во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, регион близится к гуманитарной катастрофе. Больницы Макеевки не могут оказывать помощь населению из-за нехватки квалифицированного персонала;

ВСУ успешно отражают вооруженную агрессию противника, на отдельных направлениях украинские подразделения перегруппировались и перешли в контрнаступление;

украинские защитники прикрывают государственную границу и морское побережье, выполняют задачи территориальной обороны на отдельных направлениях.

По данным Генштаба, за 20 дней полномасштабной войны российские войска потеряли около 13 800 человек личного состава (вероятно, речь об убитых и раненых), 430 танков, 84 самолета, 1375 ББМ и так далее.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.