«Россиянам сейчас невесело». Возле Чернигова ВСУ ежечасно наносят мощные удары по силам противника — ОГА

16 марта, 12:03
Цей матеріал також доступний українською
Украинские пограничники на границе с Россией (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские пограничники на границе с Россией (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что ВСУ наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника.

«Утром в социальных сетях читаю очень много панических постов типа „Все пропало! Караул! Чернигов разбомблен. Ничего нет. Армии нет“. Смотрите, есть армия, есть вооружение, есть Stinger, есть NLAW, есть мощное вооружение в городе Чернигове и около города Чернигова. Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника. Это чистая правда», — сказал он.

Читайте также:
Пытались атаковать Одесскую область. Украинские зенитные ракетные войска сбили еще два российских истребителя
https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/3112404749023859

По его словам, россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населённых пунктов области.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Чернигов Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ