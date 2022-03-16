«Россиянам сейчас невесело». Возле Чернигова ВСУ ежечасно наносят мощные удары по силам противника — ОГА
Украинские пограничники на границе с Россией (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что ВСУ наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника.
«Утром в социальных сетях читаю очень много панических постов типа „Все пропало! Караул! Чернигов разбомблен. Ничего нет. Армии нет“. Смотрите, есть армия, есть вооружение, есть Stinger, есть NLAW, есть мощное вооружение в городе Чернигове и около города Чернигова. Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника. Это чистая правда», — сказал он.
По его словам, россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населённых пунктов области.
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