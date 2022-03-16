РФ исключили из Совета Европы после 26 лет членства 16 марта, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Российский флаг спускают с флагштока (Фото:Ukraine Now)

Совет Европы с 16 марта исключает Российскую Федерацию из организации.

«Сегодня утром (16 марта — НВ) Комитет министров СЕ в контексте процедуры, начатой в соответствии со Статьей 8 Устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет членства», — говорится в заявлении организации.

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