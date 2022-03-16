Выдают погибших в магазине Копейка. Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из «ЛДНР» и сжигают тела россиян — ГУР 16 марта, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Разрушенная техника российских оккупантов (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Никакие выплаты за смерть мобилизованных из «ЛНР» и «ДНР» не предусмотрены даже при наличии российского паспорта, сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших «мобилизованных» жителей оккупированных территорий в магазине Копейка. Выдачей тел занимается так называемая «полиция» российской оккупационной армии. При этом из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешении на погребение. Никаких документов, где, как и при каких обстоятельствах они погибли, нет.

«Родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из „ЛНР“ и „ДНР“ не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. Одновременно родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 миллионов рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем „полиция“ оккупантов не обращает внимания на эти настроения», — сообщают в ГУР.

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Также отмечается, что на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается набор в состав 1 Армейского корпуса оккупантов. Преобладающую часть «новобранцев» отправляют в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень содержания и нехватка пищи. Потери среди «новобранцев» достигают 70−80%, сообщает украинская разведка.

«Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения местных трупов „новобранцев“ и добровольцев, прибывших из России. Точное количество сожженных неизвестно», — говорится в сообщении.

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