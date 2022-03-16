США передадут Украине 800 систем ПВО, гранатометы, беспилотники и противотанковые системы — Байден 16 марта, 19:21 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден объявляет о новой военной помощи Украине, 16 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден заявил в обращении, что новый пакет помощи Украине включает 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометов, и 20 миллионов боеприпасов.

По словам Байдена, помощь США Украине только на этой неделе достигла 1 млрд долларов. Во время выступления он объявил о дополнительной помощи в размере 800 млн долларов.

«Американский народ будет непоколебимо поддерживать народ Украины перед лицом безнравственного и неэтичного нападения Путина на гражданское население. Мы едины в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать их [украинцев], пока они борются за свою свободу, свою демократию и само выживание», — пообещал глава Белого дома.

Ранее корреспондент CNN Джим Шутто сообщил, что США и НАТО отправляют в Украину зенитно-ракетные комплексы.

Обновлено в 19:55. В Белом доме уточнили, что помощь Украине в том числе включает 800 ЗРК Stinger, 2000 ПЗРК Javelin, 6 тысяч гранатометов AT-4, 25 тысяч комплектов бронежилетов и 25 тысяч шлемов, пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, системы обнаружения РЭБ, 70 американских армейских внедорожников HMMWV и так далее.

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