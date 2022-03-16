Украинская артиллерия уничтожила российский командный пункт и пункт обеспечения на Киевском направлении — видео 16 марта, 22:21 Цей матеріал також доступний українською Уничтожен еще один российский командный пункт (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Украинские артиллеристы на Киевском направлении уничтожили командный пункт и пункт обеспечения 35-й армии восточного военного округа российских вооруженных сил. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и опубликовал видео.

По данным Генштаба, за 20 дней полномасштабной войны российские оккупанты потеряли около 13 800 человек личного состава (вероятно, речь об убитых и раненых), 430 танков, 84 самолета, 108 вертолетов, 819 единиц автомобильной техники, 1375 ББМ и так далее.

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