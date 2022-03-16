Оккупанты пытались прорваться в Чернигов — их встретила территориальная оборона

16 марта, 19:01
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Оккупанты не оставляют попыток захвата Чернигова (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты не оставляют попыток захвата Чернигова (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российская оккупационная армия не оставляет попыток прорваться в Чернигов.

16 марта армия РФ снова предприняла попытку дойти до города, однако ее встретила территориальная оборона. Об этом сообщают в официальном телеграмм-канале.

"Враг понес значительные потери и отступил. Бойцы Территориальной обороны держат свои позиции и наращивают количество фортификационных сооружений. Победа за нами!" – пишут в Минобороны.

Утром Глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что ВСУ наносят мощные удары по силам российского противника.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Чернигов Война в Украине Территориальная оборона Война России против Украины

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