Самое большое укрытие. Авиация оккупантов разбомбила Драмтеатр в Мариуполе 16 марта, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Драмтеатр в Мариуполе (Фото:visitdonbass.info)

В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину.

Сегодня авиация Российской Федерации разбомбила Драматический театр в Мариуполе. Это было самое большое укрытие мирных жителей в городе.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Тарута.

«2 часа назад (около 14:30 по киевскому времени — НВ) прямо в сердце Мариуполя — Драматический театр — решисты сбросили сверхмощную бомбу», — написал Тарута.

Там скрывалось от обстрелов огромное количество горожан, сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. «Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное — не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище также засыпано, там тоже люди, детки!», — написал Тарута.

Позже эту информацию подтвердили в Мариупольском городском совете. «Известно, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в горсовете.

Тарута напомнил, что это театр, в котором шли представления на русском языке, это убежище, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя.

«Мир обязан услышать крики, стоны, причитания мариупольцев, которых живьем похоронили под завалами! Распространяйте, говорите, призывайте спасти Мариуполь!», — призвал нардеп.

«С другой стороны, мы берем на себя обязательства. Перед погибшими и выжившими под рашистскими бомбардировками. Обязательство найти каждого летчика, который сбрасывал на Мариуполь и другие украинские города бомбы. Мы найдем каждого. Найдем каждого. Найдем каждого. И уничтожим. Мы не остановимся, пока хоть один из них дышит. Мы сотрём с лица Земли каждого. Это наша святая обязанность!», — написал Сергей Тарута, родившийся в Мариуполе.

Разрушенный Драмтеатр в Мариуполе / Фото: телеграмм-канал mariupol.top.news

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