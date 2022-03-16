Система ПВО успешно срабатывает. В небе над Черкасской областью сбили вражескую ракету
Сбитая вражеская ракета (Фото:Полиция Черкасской области)
В небе над Черкасской областью сбили вражескую ракету.
Об этом сообщили в областной полиции.
«Ситуация в области стабильна и контролируется. Система ПВО успешно срабатывает», — сказано в сообщении.
В полиции заявили, что обломки повредили линию электропередач и произошло возгорание травы. Спасатели локализовали возгорание. Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений. Потерпевших среди населения нет.
По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
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