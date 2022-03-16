Система ПВО успешно срабатывает. В небе над Черкасской областью сбили вражескую ракету

16 марта, 12:27
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Сбитая вражеская ракета (Фото:Полиция Черкасской области)

Сбитая вражеская ракета (Фото:Полиция Черкасской области)

В небе над Черкасской областью сбили вражескую ракету.

Об этом сообщили в областной полиции.

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«Ситуация в области стабильна и контролируется. Система ПВО успешно срабатывает», — сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/1312355232583340

В полиции заявили, что обломки повредили линию электропередач и произошло возгорание травы. Спасатели локализовали возгорание. Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений. Потерпевших среди населения нет.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черкасская область Ракета Война России против Украины

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